شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: منصة يوتيوب توسع خيار Clips لمشاركة المقاطع القصيرة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منصة يوتيوب عن عزمها زيادة القنوات التي تتوفر فيها خاصية Clips لاقتطاع الفيديوهات القصيرة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك إلى 10 أضعاف عدد القنوات الحالية خلال الأسابيع القادمة، وفقاً لتقرير نشره موقع socialmediatoday.

وتمكن Clips المستخدم من اختيار جزء صغير يصل إلى 60 ثانية من مقطع على يوتيوب ومشاركته، وعند فتح الفيديو، سيعمل ذلك المقطع الصغير على صفحة الفيديو الأصلية، وسيظل يعاد حسبما هو محدد دون أن يكمل تشغيل باقي الفيديو الأصلي الكبير.

ويتضح من خلال المثال أن مقطع Clip المحدد مدته 6 ثوانٍ ويعمل من عند 4:24 إلى 4:30 وكلما مضت الثواني الست، نجده يعود إلى نفس النقطة عند 4:24.

وربما يجد البعض أن هذه الخاصية مفيدة جداً لأنها تساعد على تسليط الضوء على جزء محدد في الفيديو دون سواه، ولكن لا تتوفر هذه الخاصية إلا في عدد قليل من القنوات على يوتيوب، إذ ما تزال في مرحلة تجريبية مع التركيز على قنوات ألعاب الفيديو.