شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق Google Phone سيتيح للمستخدمين معرفة الرسائل والمكالمات المزعجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث إن شركة جوجل بدأت فى طرح ميزة جديدة لتطبيق Phone app الخاص بها، وذلك وفقا لما ذكره موقع 9to5Google، حيث تقدم التكنولوجيا العملاقة ميزة جديدة لتطبيق Google Phone، وستعلن هذه الميزة عن المتصل عندما يرن الهاتف.

ويضيف التقرير أنه بعد طرح هذه الميزة، يمكنك تعيين ما إذا كنت تريد أن يعلن التطبيق بيانات المتصل فى كل مرة يرن فيها الهاتف أو عندما ترتدى سماعات الرأس فقط، فيما تعمل Google على ميزة معرف المتصل هذه لأشهر وستكون مفيدة عندما يعمل المستخدمين عن بُعد أو عندما يكون هواتفهم بعيدًا، حيث ستساعد هذه الميزة أيضًا فى تجنب البريد العشوائى والمكالمات غير المرغوب فيها.

ولتمكين الميزة، يجب عليك الانتقال إلى تطبيق Google Phone> الإعدادات> إعلان معرف المتصل، فيما يتم تعطيل الميزة المسماة "إعلان معرف المتصل" افتراضيًا ويمكنك الاختيار بين "دائمًا" أو "فقط عند استخدام سماعة رأس" أو "أبدًا".

وعلى الرغم من أنها ميزة مثيرة للاهتمام، إلا أن هناك احتمالية أن بعض المستخدمين قد لا يحبونها، ففى حالة عدم رغبتك فى أن يقرأ تطبيق Google Phone رقم هاتف المتصل أو اسم جهة الاتصال بصوت عالٍ، فيمكنك التفكير فى الانتقال إلى تطبيق Microsoft Your Phone البديل، حيث يتيح لك تطبيق Your Phone من مايكروسوفت نسخ إشعار هاتفك على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.