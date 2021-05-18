انت الان تتابع خبر بشاشة غير عادية.. شاومي تسجل براءة اختراع لهاتف ذكي جديد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وسجلت الشركة الصينية العملاقة براءة الإختراع بحسب ما نقل موقع LetsGoDigital.

ويفترض التصميم الجديد ظهور شاشة جديدة يمكن تمديدها إلى اليمين أو اليسار من الهاتف، لتتيح ضهور شاشة إضافية، في الوقت الذي تتميز فيه كل شاشة بوظائف مختلفة عن الأخرى.



وبحسب الشركة فإن التصميم لن يكون معقدا وغير مكلف ويتيح مجالا أكبر للمستخدم للإستفادة من الهاتف.

وتتميز الشاشة الرئيسية بأنها خالية تماما من أي قطع أو أزرار.

ولم تذكر الشركة اسم الهاتف القادم الذي سيتم إستخدام هذه الميزة فيه.