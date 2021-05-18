تكنولوجيا: أمازون تبدأ محادثات للإستحواذ على MGM في صفقة بقيمة 9 مليار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد تقرير نشر من Variety على خطط شركة أمازون للإستحواذ على شركة MGM، حيث بدأت الشركتين محادثات تقدمت من خلالها Amazon بعرض لإتمام عملية الإستحواذ بقيمة 9 مليار دولار.

تعد شركة MGM واحدة من أكبر الشركات في مجال صناعة وإنتاج الأفلام، كما تمتلك الشركة شبكة المحتوى Epix، وتسعى شركة Amazon للسيطرة على المجموعة من خلال صفقة إستحواذ تقدمت بها أمازون لشركة MGM مؤخراً.

ولقد أشار تقرير Variety عن أن السعر المتراوح لصفقة الإستحواذ بين 7 إلى 10 مليار، بينما تسعى MGM للحصول على 9مليار دولار.

كما يؤكد التقرير على أن شركة MGM قد عرضت للبيع بالفعل بدءاً من شهر ديسمبر من العام الماضي، من جانب أخر يكشف التقرير على أن هذه المحادثات تأتي بالتزامن مع دمج شركة AT&T لشركة WarnerMedia وأيضاً Discovery.

يذكر أن التقرير لم يكشف عن موعد لإتمام صفقة الإستحواذ، أيضاً لم تقدم أمازون تفاصيل حول صفقة الإسحواذ، لذا نترقب تفاصيل أكثر حول صفقة الإستحواذ خلال الفترة القادمة.

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