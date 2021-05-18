شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعلم كيف تجرى مكالمات فيديو جماعية بدون تسجيلات دخول أو تنزيلات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت مكالمات الفيديو أكثر أهمية الآن مما كانت عليه في أي وقت مضى، لتجنب الإصابة بالوباء، حيث مازالت يعمل أعداد كبيرة من الناس يفضلون العمل من المنزل طوال فترة الوباء ولكن ليس كل شخص يريد أو يحتاج أن يصبح خبيرًا في Zoom أو Google Hangouts، ويمكن أن يكون إنشاء حسابات لمجموعة من برامج مؤتمرات الفيديو الجديدة أمرًا مزعجًا وفقا لما نقله موقع TheNextWeb.

ولكن هل هناك أي شكل من أشكال مؤتمرات الفيديو لا يتطلب منك تسجيل الدخول أو تنزيل البرامج أو تخصيص وقتك وطاقتك وموارد إنشاء كلمات المرور بطريقة أخرى؟ هناك بالفعل، إليك بعض مواقع مكالمات الفيديو التي يمكنك استخدامها لعقد مؤتمر فيديو دون الحاجة إلى عمليات تسجيل الدخول أو التثبيت.

سكايب هو المثال الأكثر وضوحًا والأكثر شيوعًا، استجابةً لتهديد فيروس كورونا، طرحت Microsoft ميزة لـ Skype تسمى "Meet Now"، لاستخدام هذه الميزة، يمكنك زيارة موقع Skype على الويب وإنشاء رابط لمكالمة فيديو مجانية، بمجرد إنشاء الرابط، يمكنك الانضمام إلى المكالمة كضيف - ما عليك سوى تعيين اسم لنفسك، يمكنك بعد ذلك إرسال الرابط إلى أي شخص آخر ترغب في إجراء مكالمة معه، ولا يحتاج أي منكما أن يكون لديه حساب Skype أو تطبيق Skype مثبت، على الرغم من أن حسابات الضيوف لا تصلح إلا لمدة 24 ساعة، إلا أن هناك متسعًا من الوقت لعقد الاجتماعات الأطول بعيدًا.

إذا كنت لا ترغب في استخدام Skype، فإن تطبيقًا آخر يستحق التحقق منه هو جيتسي ميت، وهو نظام أساسي مفتوح المصدر لا يتطلب حسابات، إنه ليس برنامجًا معروفًا، ولكنه يقدم اجتماعات جماعية مجانية لأي شخص، يتكامل أيضًا مع Slack وتقويم Google وOffice 365، لاستخدامه، ما عليك سوى الانتقال إلى الموقع، وإدخال اسم مكالمة جماعية، وسيتم نقلك إلى المكالمة الجماعية، يمكنك دعوة ما يصل إلى 75 شخصًا لمكالمة جيتسي واحدة، على الرغم من أن معظمنا لن يحتاج إلى مكالمة فيديو بهذا الحجم.

كذلك يسمح لك Talky بإعداد اجتماع على الفور من متصفحك، من المحتمل أن يكون هذا هو البرنامج الموجود هنا بأقل قدر من الضجيج، كما أن لديها أقصى حد لعدد الأشخاص الذين يمكنهم الانضمام إلى مكالمة، وهو ستة، لذلك لا أوصي به لمؤتمرات الأعمال الكبيرة، لكن ليس لدي أدنى شك في أنه سيخدم الغرض من الاجتماعات العائلية الصغيرة أو الأصدقاء.