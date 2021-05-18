ارتفاع قيمة “البيتكوين”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 18 مايو 2021 10:16 صباحاً - منذ دقيقة واحدة

بين الارتفاع والهبوط يتذبذب سعر عملة البيتكوين، واليوم صعدت قيمة العملة المشفرة بعد تراجع حاد سجلته أمس الاثنين، بسبب تعليق من رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك.

ارتفعت عملة “البيتكوين” بنسبة 1.65% إلى 45074.55 دولار، وفقا لبيانات موقع “كوين ديسك”.

ويوم أمس هبط سعر “البيتكوين” بنحو 9% بعد كلمات لرجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، أشار فيها إلى احتمال أن تكون شركة “تسلا” قد باعت أصولها من “البيتكوين”، وذلك بحسب RT