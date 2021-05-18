ابتكار جهاز لمحاربة التوتر!

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 18 مايو 2021 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

ابتكرت شركة Apollo Neuro جهازا محمولا جديدا يساعد الناس على محاربة التوتر، وبحسب خبراء في الشركة فإن “الجهاز الجديد الذي يمكن تثبيته على المعصم أو الكاحل بواسطة حزام مرن، تم تطويره بتعاون مجموعة من العلماء وأطباء الأعصاب، وهو آمن صحيا كونه يساعد المستخدم على محاربة التوتر دون استعمال أية أدوية قد تترك آثارا جانبية على الجسم”.

يتركز مبدأ عمل هذا الجهاز تبعا لمطوريه على إصدار اهتزازات خفيفة من شأنها أن تؤثر على عمل الجهاز العصبي وتساعده على استعادة توازنه في حالات التوتر، ومنح المستخدم شعورا بالراحة.

وقالت Apollo Neuro على موقعها عبر الإنترنت “تخاطب اهتزازات أبولو الصامتة والمهدئة جهازك العصبي ، وتخبرك بأنك آمن ومسيطر.. بدلا من تتبع صحتك يساعدك هذا الجهاز على تحسينها كونه يقوي جهازك العصبي اللاإرادي ويعيد توازنه ويقلل من معدلات التقلب في نبضات القلب ما يساعد على بناء القدرة لمحاربة الإجهاد”.

المميز في الجهاز وفقا للخبراء في الشركة هو إمكانية استعماله داخل المنزل وخارجه وفي أوقات العمل، دون الحاجة للتوقف عن ممارسة النشاط الذي يقوم به المستخدم أثناء استعمال الجهاز، كما يمكن التحكم بالجهاز عبر تطبيق في الهواتف لضبطه ليعمل لفترات محددة تناسب أوقات العمل أو أوقات الاسترخاء والنوم، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.