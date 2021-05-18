تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتف Realme Narzo 30 برقاقة معالج Helio G95

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Realme عن إصدارها الجديد Realme Narzo 30 الذي يأتي بمعالج Helio G95، ومعدل تحديث 90Hz، كما يأتي بسعر 195 دولار.

يتميز هاتف Realme Narzo 30 بحجم شاشة 6.5 إنش، مميزة بجودة عرض FullHD بلس، ومعدل تحديث في الشاشة 90Hz، كما يدعم نسبة سطوع 580 nit، وتضم الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية في الجانب الأيسر مع مستشعر Sony IMX471 بدقة 16 ميجا بيكسل.

أيضاً ينطلق هاتف Realme Narzo 30 بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية التي تتضمن مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر portrait بدقة 2 ميجا بيكسل، وأيضاً مستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، كما تدعم الكاميرة تقنية تثبيت الفيديو UIS Video، أيضاً تدعم كلاً من الكاميرة الأمامية والخلفية نمط التصوير الليلي Super Nightscape.

ويأتي الهاتف برقاقة معالج Helio G95 مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجت بايت، كما ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 11، وواجهة Realme UI 2.0، ويدعم الهاتف التخزين الخارجي في بطاقة microSD.

أيضاً يضم هاتف Realme Narzo 30 شريحة NFC، ومستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف، كما يدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 5000 mAh، وشاحن 30W، ويضم بمنفذ USB C.

ومن المقرر أن يتوفر Narzo 30 بألوان الأزرق والفضي، كما ينطلق الهاتف لسوق ماليزيا في 20 من مايو بسعر 195 دولار أو 160 يورو.

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