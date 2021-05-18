شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يمكن استخدام خرائط جوجل بدون الإنترنت؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد Google Maps هى خدمة خرائط من جوجل تساعد فى التنقل الأسهل والأسرع، حيث يقدم العديد من الميزات بما فى ذلك "خرائط جوجل بلا اتصال"، وهذا لاستخدام الخرائط فى المناطق التى لا توجد بها تغطية شبكة ضعيفة أو إذا لم يكن لدى المستخدم باقة انترنت.

وباستخدام ميزة Google Maps Offline، يمكنك تنزيل الخريطة للاستخدام فى وضع عدم الاتصال، وبمجرد تنزيل الخريطة، ستتمكن من البحث والحصول على الاتجاهات بدون اتصال بالإنترنت.

هل يمكننى استخدام خرائط جوجل بدون انترنت؟

- نعم، يمكنك استخدام Google Maps بدون انترنت عن طريق تنزيلها على وحدة التخزين الداخلية بجهازك أو بطاقة SD.

كيف يمكننى تنزيل Google Maps للاستخدام فى وضع عدم الاتصال؟

- على جهاز Android الخاص بك، افتح تطبيق Google Maps.

- ابحث عن وجهتك.

- الآن انقر على "الاتجاهات" الموجودة فى الجزء السفلى الأيسر.

- علاوة على ذلك، اختر طريقة العبور الخاصة بك.

- اضغط على الشريط الأبيض الموجود فى الأسفل.

- الآن، انقر على "حفظ بلا اتصال".

هل يوجد تطبيق Google Maps للكمبيوتر الشخصي؟

- تطبيق Google Maps هو تطبيق Android وغير متوفر لنظام التشغيل Windows.

كيف أضع برنامج Google Earth على سطح المكتب الخاص بي؟

- على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، انقر فوق زر النافذة.

- ابحث عن برنامج Google Earth.

- انقر بزر الماوس الأيمن وابحث عن الخصائص.

- انقر فوق الاختصار.

- انقر فوق موقع الملف المفتوح.

- ستتم إعادة توجيهك إلى googleearth.exe.

- انقر بزر الماوس الأيمن وانقر فوق الخيار "إنشاء اختصار.