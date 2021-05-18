شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. طريقة تقليل مساحة الصور فىGoogle Photos دون تقليل جودتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ العد التنازلي لسياسة التخزين الجديدة لـ Google Photos، ففي الأول من يونيو، لن يحصل المستخدمين على سعة تخزين مجانية غير محدودة في Google Photos، وتتيح جوجل حاليًا للمستخدمين تحميل الصور ونسخها احتياطيًا في نسختين - "جودة عالية" و"جودة أصلية".

وفي حين أن الأولى عبارة عن صور مضغوطة لتوفير المساحة، يتم تخزين الثانية بنفس الدقة التي نقر عليها المستخدمون، وفي الوقت الحالي، توفر جوجل للمستخدمين مساحة تخزين غير محدودة لهذه الصور "عالية الجودة"، بينما يتم احتساب الصور "الأصلية" في حصة المستخدم البالغة 15جيجابايت من مساحة التخزين المجانية التي تأتي مع كل حساب جوجل.

ومع ذلك، ستكون هذه الصور "عالية الجودة" التي تمت إضافتها بعد 1 يونيو، لن تتأثر جميع تلك التي تم تخزينها من قبل بهذا التغيير، لذلك، إذا كانت لديك صور "بجودة أصلية" وتريد توفير بعض المساحة، فإن Google Photos لديها خيار لضغط الصور ومقاطع الفيديو التي تم نسخها احتياطيًا بالفعل إلى "جودة عالية".

إليك دليل تفصيلي للقيام بذلك: 1. من جهاز الكمبيوتر، انتقل إلى الإعدادات في الموقع الإلكتروني لصور جوجل.

2. انقر فوق استرداد التخزين.

3. سيؤدي هذا إلى فتح مربع منبثق يوضح بالتفصيل مقدار التخزين الذي ستوفره عن طريق ضغط الصور ومقاطع الفيديو من الجودة الأصلية إلى الجودة العالية.

4. انقر فوق ضغط.

يجب على القراء ملاحظة أن هذا الإعداد لن يظهر إلا إذا كانت لديهم أية صور "بالجودة الأصلية"، وفي حالة قيامهم دائمًا بحفظ الصور "بجودة عالية" ، فقد لا يرون هذا الخيار.