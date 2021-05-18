شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد انتهاء Google Photos التحميل المجانى.. كيف يمكنك تحميل صورك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدءًا من الشهر المقبل، ستتوقف جوجل عن تقديم مساحة تخزين مجانية غير محدودة فى خدمة Google Photos، ومن الآن فصاعدًا، سيتم احتساب جميع الصور ومقاطع الفيديو التى تم تحميلها ضمن مساحة التخزين السحابية المجانية التى تبلغ 15 جيجابايت والتى يقدمها محرك البحث العملاق مجانًا مع كل حساب جوجل.

ورغم ذلك، أكدت جوجل أن الصور ومقاطع الفيديو التى تم تحميلها قبل 1 يونيو 2021، لن تكون جزءًا من سعة التخزين 15 جيجا بايت، لذلك، إذا كنت تتساءل عن كيفية تنزيل جميع الصور ومقاطع الفيديو المحفوظة على صور جوجل، فيمكن إتباع الخطوات التالية:

1. توجه إلى موقع Google Takeout من أى متصفح على جهاز الكمبيوتر الخاص بك وقم بتسجيل الدخول باستخدام بيانات اعتماد حساب جوجل.

2. الآن، انقر فوق خانة الاختيار إلغاء تحديد الكل ثم قم بالتمرير لأسفل واختر خيار صور جوجل.

3. هنا، حدد التنسيق الذى تريد تنزيل / تصدير البيانات من صور جوجل به.

4. ستحصل أيضًا على خيار تحديد ألبومات معينة للتصدير من خلال النقر على خيار جميع ألبومات الصور المضمنة.

5. الآن، قم بالتمرير لأسفل وانقر فوق الزر الخطوة التالية.

ضمن خيار طريقة التسليم، اختر "إرسال رابط التنزيل عبر البريد الإلكتروني" وضمن قسم التكرار، اختر تصدير مرة واحدة.

6. أخيرًا، اختر خيار zip وحدد حجم التنزيل.

هنا يمكنك الاختيار من 2 جيجابايت إلى 50 جيجابايت، وسيقوم Google Photos تلقائيًا بتقسيم حزمة التنزيل إذا تجاوزت الحد المعين حسب حجم الحزمة.

7. الآن، انقر فوق زر إنشاء تصدير.