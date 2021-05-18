شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن خدمة تويتر Twitter Blue والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو Twitter على وشك إطلاق خدمة اشتراك تسمى Twitter Blue ستكلف المشتركين 3 دولارات شهريًا، كما من المحتمل أن تشاهد الإعلانات التي تم استبعادها من خلاصتك مع إمكانية الوصول أيضًا إلى ميزة تسمى المجموعات التي تتيح لك حفظ تغريدات معينة لتسهيل عرضها لاحقًا وفقا لما نقله موقع digital trends.

وسيتمكن المشتركون بالإضافة إلى ذلك من استخدام وظيفة "التراجع" التي تمنحك بضع ثوانٍ لمنع تغريدة من الخروج بعد الضغط على إرسال، على غرار ما يقدمه العديد من عملاء البريد الإلكتروني بالفعل، ستكون هذه الميزة في متناول اليد إذا لاحظت وجود خطأ مطبعي في اللحظة الأخيرة، أو تخشى فجأة أن تغريدة قد تتسبب عن غير قصد في عاصفة Twitter غير مرغوب فيها.

وكانت باحثة التطبيقات الموثوقة جين مانشون وونج، قد نشرت تفاصيل الخدمة المتوقعة للشركة في عطلة نهاية الأسبوع.

واقترحت وونج سابقًا أن Twitter قد يسمح للمستخدمين بتعيين طول مؤقت التراجع بين 5 و30 ثانية بالإضافة إلى ذلك سيتمكن المشتركون من استخدام وظيفة "التراجع" التي تمنحك بضع ثوانٍ لمنع تغريدة من الخروج بعد الضغط على إرسال، على غرار ما يقدمه العديد من عملاء البريد الإلكتروني بالفعل.

وستكون هذه الميزة في متناول اليد إذا لاحظت وجود خطأ مطبعي في اللحظة الأخيرة أو تخشى فجأة أن تغريدة قد تتسبب عن غير قصد في عاصفة Twitter غير مرغوب فيها، اقترح وونج سابقًا أن Twitter قد يسمح للمستخدمين بتعيين طول مؤقت التراجع بين 5 و30 ثانية.

بينما كان العديد من مستخدمي Twitter يصرخون من أجل زر تعديل لسنوات، ربما تكون ميزة التراجع هي كل ما سيتم تقديمه وبعد ذلك مقابل رسوم.

ويمكن لموقع Twitter ومقره سان فرانسيسكو تجميع العديد من الميزات الأخرى مع Twitter Blue، أو حتى تقديمه كخيار متدرج يقدم المزيد من الميزات للراغبين في دفع سعر أعلى.

لم يذكر Twitter متى سيقدم خدمة الاشتراك الخاصة به إلى مجتمعه العالمي الذي يضم حوالي 330 مليون مستخدم نشط شهريًا، ولكن مع هذه الاكتشافات الأخيرة، بالإضافة إلى الموضوع الذي تم عرضه في المناقشات على مدار العام الماضي في العديد من مكالمات الأرباح من قبل الشركة، قد نسمع شيئًا رسميًا عن Twitter Blue قريبًا.