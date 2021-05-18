شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لماذا اتهمت هيئة المنافسة إيطالية جوجل بانتهاك قواعد الاحتكار؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة المنافسة الإيطالية " ICA" أنها قررت تغريم شركة جوجل بمبلغ مالي كبير بعد ما ارتأت أن الأخيرة "تخالف قواعد الاحتكار" مع التطبيقات التابعة لبعض الشركات في إيطاليا وفقا لما نقلته RT.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن " ICA" قررت في 13 مايو الجاري تغريم غوغل بـ 100 مليون يورو (نحو 120 مليون دولار)، وذلك لعدم سماحها لإحدى الشركات الإيطالية بتشغيل تطبيق عبر منصات Android Auto.

وكانت شركة Enel Group المتخصصة بمجالات الطاقة قد تقدمت بشكوى ضد جوجل عام 2019 بسبب عدم سماح الأخيرة بتحميل تطبيق Enel X Recharge عبر منصات Android Auto، علما بأن هذا التطبيق يساعد في العثور على مواقع شحن السيارات الكهربائية، وهذه الميزة كانت غوغل قد أضافتها إلى خرائطها الرقمية منذ العام 2018.

وبالإضافة إلى الغرامة طالبت "ICA" جوجل بالسماح لتطبيقات Enel Group بالعمل عبر منصات Android Auto، وكذلك تقليل القيود على التطبيقات الأخرى بالنسبة لهذه المنصات.

ومن جهتها أشارت جوجل إلى أنها غير متفقة مع قرارات " ICA"، وقالت في بيان أصدرته "الأولوية الأولى في Android Auto هي ضمان إمكانية استخدام التطبيقات بأمان أثناء القيادة، لهذا السبب لدينا إرشادات صارمة بشأن أنواع التطبيقات المدعومة حاليًا والتي تستند إلى اختبارات تشتيت انتباه السائق والمعايير التنظيمية والصناعية.. آلاف التطبيقات متوافقة بالفعل مع Android Auto ، وهدفنا هو السماح لمزيد من المطورين بإتاحة تطبيقاتهم بمرور الوقت".