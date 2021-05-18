شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على كيفية نقل مكتبة موسيقى Google Play إلى YouTube Music والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت Google أنها تحاول تسهيل تشغيل موسيقى Google Play وتسهيل الأمر على أي شخص لا يزال يستخدمها للانتقال إلى بديلها الفعال، YouTube Music. تحقيقًا لهذه الغاية، أعلنت Google في وقت سابق عن ميزة جديدة تتيح للمستخدمين تصدير مكتبتهم بالكامل من التطبيق السابق إلى التطبيق الأخير.

ووفقًا لمدونة YouTube ، فإن السبب الرئيسي لتقديمها هذه الميزة هو أن المستخدمين "لن يعودوا قادرين على الوصول إلى موسيقى Google Play" وفقا لما نقله موقع TheNextWeb، وإليك كيفية تنفيذ ذلك:

أولاً، تحقق لمعرفة ما إذا كان لديك القدرة على إجراء التحويل حتى الآن.

يمكنك القيام بذلك إما من تطبيق أو من متصفح الويب، بالنسبة إلى الأخير، انتقل إلى صفحة YouTube Music Transfer، بالنسبة إلى التطبيق يجب أن ترى لافتة إلى تعرض إجراء النقل عند فتح التطبيق (سيظهر أيضًا كخيار في إعداداتك.

ثانيا، وبمجرد بدء النقل، سيُظهر لك كل الأشياء التي تنقلها من موسيقى Google Play، وفقًا لـ Google ، يجب أن تتضمن "عمليات التحميل، والمشتريات، والأغاني والألبومات المضافة، وقوائم التشغيل الشخصية والمشتركة، وإبداءات الإعجاب وعدم الإعجاب، والمحطات المنسقة وتفضيلات الذوق الشخصي".

وفي التطبيق ستجد شريط تقدم يشير إلى مقدار الوقت المتبقي في عملية النقل. يمكنك الاستمرار في استخدام YouTube Music أثناء حدوثه.

ثالثا، وبعد اكتمال الاستيراد، من المفترض أن ترى خيارًا في الصفحة الأولى للسماح لك بمواصلة الاستماع إلى ما كنت تستمع إليه في موسيقى Google Play. إذا واصلت استخدام موسيقى Google Play، فقد تضطر إلى إجراء النقل مرة أخرى.