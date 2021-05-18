شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على كيفية نقل مكتبة موسيقى Google Play إلى YouTube Music والان مع تفاصيل الخبر
ووفقًا لمدونة YouTube ، فإن السبب الرئيسي لتقديمها هذه الميزة هو أن المستخدمين "لن يعودوا قادرين على الوصول إلى موسيقى Google Play" وفقا لما نقله موقع TheNextWeb، وإليك كيفية تنفيذ ذلك:
أولاً، تحقق لمعرفة ما إذا كان لديك القدرة على إجراء التحويل حتى الآن.
يمكنك القيام بذلك إما من تطبيق أو من متصفح الويب، بالنسبة إلى الأخير، انتقل إلى صفحة YouTube Music Transfer، بالنسبة إلى التطبيق يجب أن ترى لافتة إلى تعرض إجراء النقل عند فتح التطبيق (سيظهر أيضًا كخيار في إعداداتك.
وفي التطبيق ستجد شريط تقدم يشير إلى مقدار الوقت المتبقي في عملية النقل. يمكنك الاستمرار في استخدام YouTube Music أثناء حدوثه.
ثالثا، وبعد اكتمال الاستيراد، من المفترض أن ترى خيارًا في الصفحة الأولى للسماح لك بمواصلة الاستماع إلى ما كنت تستمع إليه في موسيقى Google Play. إذا واصلت استخدام موسيقى Google Play، فقد تضطر إلى إجراء النقل مرة أخرى.