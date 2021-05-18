شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق بين لعبتى PUBG Mobile و Battlegrounds Mobile India؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Krafton Inc، الشركة التى تقف وراء لقب باتل رويال الشهير - Player Unknown Battlegrounds أو PUBG، أخيرًا إعادة إطلاق لعبة PUBG Mobile فى الهند باسم Battlegrounds Mobile India.

وأكدت الشركة أنها أجرت تغييرات على اللعبة وفقًا للقوانين واللوائح الهندية مع الحفاظ على جماليات اللعبة الأصلية، لكن لا يزال هناك الكثير من أوجه التشابه بين الاثنين، وفيما يلى نعرض الفارق بين لعبتى PUBG Mobile و Battlegrounds Mobile India.

الاختلافات بين PUBG Mobile و Battlegrounds Mobile India

- التوفر

يتمثل الاختلاف الرئيسى بين PUBG Mobile و Battlegrounds Mobile India فى توفرها، حيث تتوفر PUBG Mobiles فى جميع أنحاء العالم باستثناء مناطق محددة، فيما تعد Battlegrounds Mobile India حصرية للسوق الهندى وفقًا لـ Krafron.

-المحتوى الحصري

أعلنت Krafron أن Battlegrounds Mobile India ستحصل على أحداثها الحصرية المنفصلة داخل اللعبة ودورات الرياضات الإلكترونية، فيما ستكون أحداث PUBG Mobile متاحة فى جميع أنحاء العالم.

- ملابس الهند المحددة

على عكس PUBG Mobile، من المتوقع أن تتميز Battlegrounds Mobile India بشخصيات كاملة الملابس من بداية اللعبة، وأيضًا، يمكن لبعض الجماعات الخاصة بالهند أن تشق طريقها إلى Battlegrounds Mobile India.

-الخصوصية هى أولوية قصوى

أكد Krafton أنهم عملوا على اللعبة لتحسين مخاوف الخصوصية والسلامة التى كانت لدى الحكومة مع PUBG Mobile، وأيضًا، دخلوا فى شراكة مع Azure لتخزين بيانات Battlegrounds Mobile.

- قيود العمر والشراء داخل اللعبة للمراهقين

وفقًا لإعلان المطورين، سيتعين على اللاعبين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا الحصول على موافقة والديهم من خلال إعطاء أرقام هواتفهم، حتى بعد ذلك، لن يُسمح لهم باللعب إلا لمدة 3 ساعات فى اليوم.

أوجه التشابه بين PUBG Mobile و Battlegrounds Mobile India

بصرف النظر عن الأسماء، كلتا اللعبتين متشابهة إلى حد ما مع بعضهما البعض.

- كلاهما يعتمد على نفس مفهوم الرويال باتل

نظرًا لأننا نعلم جميعًا أن Battlegrounds Mobile India هى فى الأساس جزء من PUBG Mobile India، فقد أكد المطور أن اللعبة ستستند إلى مفهوم مماثل إلى جانب آليات اللعب، إلخ.

-اللعب والميكانيكا

على الرغم من أن Battlegrounds Mobile India من المقرر أن تجلب العديد من التغييرات، إلا أن أساسيات اللعبة هى نفسها تعتمد على PUBG Mobile ومن المتوقع أيضًا أن تكون طريقة اللعب مشابهة لها.

-خرائط مماثلة

أكد Krafton بالفعل أن Battlegrounds Mobile India ستأتى مع خريطة Sanhok من PUBG Mobile، ويمكننا أيضًا أن نتوقع رؤية خرائط أخرى لتشق طريقها إلى اللعبة.