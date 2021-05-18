شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما هو حجم تبرع مؤسس الإيثريوم لإغاثة مرضى كورونا فى الهند؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبرع فيتاليك بوتيرين، الشريك المؤسس للإيثريوم، والذي أصبح أصغر ملياردير من العملات الرقمية قبل أقل من أسبوعين، بما يزيد عن مليار دولار من العملات المشفرة إلى صندوق India Covid Relief Fund ومجموعة من المؤسسات الخيرية الأخرى وفقا لما نقلته CNBC.

وقام بالتبرع عن طريق تفريغ كميات هائلة من الرموز المميزة التي تحمل طابع الكلاب، والتي تم منحها من قبل مبتكري عملة Shiba Inu (SHIB) و Dogelon (ELON) وAkita Inu .

وفي صفقة واحدة، تبرع بوتيرين بـ 50 تريليون توكن SHIB بقيمة 1.2 مليار دولار اعتبارًا من 12 مايو، إلى صندوق الإغاثة الهندي الذي أنشأه رجل الأعمال الهندي سانديب نايلوال.

واشتهر Nailwal بأنه المؤسس المشارك ومدير العمليات في Polygon ، وهو بروتوكول يجمع الحلول القابلة للتطوير على Ethereum في نظام متعدد السلاسل، في وقت سابق من أبريل، تبرعت شركة بوتيرين بحوالي 600 ألف دولار في شكل رموز الإيثر والصانع (MKR) للصندوق.