تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن دعم هاتف Honor 50 برقاقة معالج Snapdragon 775G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Honor لإطلاق هاتف Honor 50 خلال الفترة القادمة، ولقد أشارت أحدث التسريبات إلى أن الهاتف سيكون الإصدار الأول برقاقة معالج Snapdragon 775G.

تستعد شركة كوالكوم لإطلاق إصدار جديد من رقاقات المعالج التي رصدت في تسريبات مؤخراً بنموذج رقم SM7325 والتي تنطلق قريباً بعنوان Snapdragon 775G.

وتشير أحدث التسريبات إلى أن هاتف Honor 50 سيكون الإصدار الأول من الهواتف الذكية المميزة برقاقة معالج كوالكوم الجديدة Snapdragon 775G وفقاً لتسريبات جاءت من الصين اليوم.

أيضاً من المقرر أن ينطلق هاتف Honor 50 بمستوى تسعير منخفض مقارنة بهواتف Honor 50 Pro و Honor 50 Pro Plus حيث تنطلق هذه الإصدارات برقاقة معالج Snapdragon 888، أيضاً من المتوقع أن يتم الإعلان عن الهواتف في شهر يونيو المقبل، على أن تنطلق للبيع في شهر يوليو.

يذكر أن دعم سلسلة Honor 50 برقاقات معالج كوالكوم يشير إلى أن Honor تقدم سلسلة Honor 50 خلال الفترة القادمة بخدمات جوجل.

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