شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مرصد هابل الفضائى يلتقط صورة لسحابة مضاءة بضوء النجوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - التقط مرصد هابل الفضائي صورة مذهلة لمروحة من الغبار والغاز مضاءة بنجم يشكل هيكلًا يسمى سديم الانبعاث، يقع هذا السديم المعروف باسم NGC 2313 أو LDN 1653 ، على بعد حوالي 3750 سنة ضوئية في كوكبة Monoceros.
والتقط هابل الصورة باستخدام أداة الكاميرا المتقدمة للاستطلاعات (ACS) ، والتي تبحث في كل من الضوء المرئي وأطوال موجات الأشعة تحت الحمراء القريبة وفقا لما نقله موقع digital trends.
كان يشار إلى السدم بهذا النوع من الشكل باسم "السدم المذنبة"، حيث بدا شكل النجم متبوعًا بمروحة من الغاز مشابهًا إلى حد ما للمذنب وذيله المكون من الغبار والغاز الذي يمكن رؤيته عندما يقترب مذنب من شمس، ومع ذلك، فإن هذا الاسم محير وغير دقيق إلى حد ما لأن هذه السدم لا علاقة لها بالمذنبات، لذلك لم يعد المصطلح مستخدمًا.