شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مرصد هابل الفضائى يلتقط صورة لسحابة مضاءة بضوء النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقط مرصد هابل الفضائي صورة مذهلة لمروحة من الغبار والغاز مضاءة بنجم يشكل هيكلًا يسمى سديم الانبعاث، يقع هذا السديم المعروف باسم NGC 2313 أو LDN 1653 ، على بعد حوالي 3750 سنة ضوئية في كوكبة Monoceros.

والتقط هابل الصورة باستخدام أداة الكاميرا المتقدمة للاستطلاعات (ACS) ، والتي تبحث في كل من الضوء المرئي وأطوال موجات الأشعة تحت الحمراء القريبة وفقا لما نقله موقع digital trends.

السدم الانبعاثية عبارة عن سحب من الغازات المتأينة تتوهج بفضل إضاءة النجوم بداخلها، تصدر النجوم إشعاعًا يؤين الغاز ويجعله يتوهج، في هذه الحالة، يضيء النجم الساطع V565 ، الموجود مباشرة في وسط الصورة، السديم ويمنحه مظهرًا مميزًا.

ويمكنك أيضًا رؤية أربعة ارتفاعات حول النجم، وهي نتيجة لظاهرة تسمى تأثير الانفجار النجمي، يبدو أن المصادر الساطعة للضوء مثل النجوم بها ارتفاعات من الضوء تخرج منها بسبب الطريقة التي يتم بها التقاط الضوء بواسطة التلسكوبات، الجانب الأيمن من الصورة أغمق حيث توجد سحابة كثيفة من الغبار هناك غير مضاءة.

كان يشار إلى السدم بهذا النوع من الشكل باسم "السدم المذنبة"، حيث بدا شكل النجم متبوعًا بمروحة من الغاز مشابهًا إلى حد ما للمذنب وذيله المكون من الغبار والغاز الذي يمكن رؤيته عندما يقترب مذنب من شمس، ومع ذلك، فإن هذا الاسم محير وغير دقيق إلى حد ما لأن هذه السدم لا علاقة لها بالمذنبات، لذلك لم يعد المصطلح مستخدمًا.