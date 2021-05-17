شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذا السبب قد يتأجل إطلاق تلسكوب جيمس ويب الفضائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير أن تلسكوب جيمس ويب الفضائي قد يكون جاهزًا تقريبًا لإرساله إلى الفضاء ، ولكن قد تتسبب مشكلة في مركبة الإطلاق في تأجيل الإطلاق من تاريخه في أكتوبر، سيتم إطلاق التلسكوب باستخدام صاروخ آريان 5، وهي مركبة إطلاق فرنسية تاريخياً موثوقة للغاية، ومع ذلك، فإن الشركة التي تصنع Ariane 5 ، Arianespace ، أكدت لـ SpaceNews أن هناك مشاكل في فصل الانسيابية على إطلاق صاروخين أخيرًا.

ووفقا لتقرير صادر عن موقع digital trends فإن الانسيابية هي مخروط الذي يحمي الحمولات داخل الصاروخ من الحرارة والضغط الشديدين اللذين يحدثان أثناء الإطلاق، عادةً ما يتم إنشاء Fairings من نصفين، ينفصلان بمجرد وصول الصاروخ إلى ارتفاع كافٍ بحيث لا تكون الحماية الإضافية مطلوبة. ثم يسقطون بعيدًا عن الصاروخ.

وفقًا لوكالة الفضاء الأوروبية، فإن هدية آريان 5، التي يبلغ قطرها أكثر من 5 أمتار، "مقسمة ويتم التخلص منها بعد أكثر من 3 دقائق من الإقلاع، على ارتفاع يزيد عن 100 كيلومتر 62 ميلًا."

ولم يقدم Arianespace مزيدًا من التفاصيل حول المشكلة بالضبط مع فصل Fairing ، على الرغم من أن عمليات الإطلاق المتأثرة كانت ناجحة ولم تتضرر الحمولات، ولكن بالنظر إلى تكلفة تلسكوب جيمس ويب ودقته، فإن أي مشكلة محتملة هي مدعاة للقلق.

"لقد قررنا إجراء مجموعة من الفحوصات الإضافية مع شركة هندسة الطيرانRUAG و ArianeGroup لضمان أفضل مستوى من الجودة والموثوقية؛ وقال أريان سبيس لـ SpaceNews: "لا يزال تقدم هذه التحقيقات إيجابيًا".

والهدف هو إطلاق التلسكوب على آريان 5 في أكتوبر من هذا العام، على الرغم من أن بعض الخبراء يعتقدون أن هذا التاريخ قد يحتاج إلى تأجيل الآن، هناك عمليتا إطلاق مجدولان من طراز Ariane 5 بين الحين والآخر، لذلك يمكن أن توفر المزيد من المعلومات حول حالة الصاروخ.

الخبر السار هو أنه، على عكس المهمات الأخرى ، مثل البعثات إلى المريخ، لا يحتاج التلسكوب إلى الإطلاق في وقت معين، مهمة المريخ لها نافذة إطلاق صارمة لأن المريخ والأرض قريبان من بعضهما البعض مرة واحدة كل عامين، لذلك إذا فقدت مهمة ما نافذتها - مثل مهمة ExoMars الأوروبية والروسية الصيف الماضي بسبب فيروس كورونا- فيجب تأجيلها بسبب فيروس كورونا سنتان كاملتان.

لكن التلسكوب سينطلق إلى مدار شمسي، في ما يسمى نقطة لاغرانج. هذا مدار مستقر بين الشمس والأرض، مما يسمح أساسًا للتلسكوب بأن يكون "متوقفًا" بحيث يمكن إطلاقه في أي وقت.

ومع ذلك تم تأجيل موعد إطلاق التلسكوب عدة مرات، وقد يؤدي تأخيره إلى زيادة الإحباط من وتيرة المشروع.