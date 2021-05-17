تكنولوجيا: صور رسمية تؤكد على تصميم هاتف Poco M3 Pro 5G المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة Poco صور رسمية لهاتفها المرتقب Poco M3 Pro 5G، ولقد أكدت الصور الرسمية على تصميم الهاتف الذي كُشِف عنه في الصور ثلاثية الأبعاد السابقة.

أكد ملصق إعلاني جديد نشر من Poco على تصميم هاتف Poco M3 Pro 5G الذي يأتي بكاميرة رئيسية بدقة 48 ميجا بيكسل.

ويأتي هاتف Poco M3 Pro 5G بتصميم مستطيل لوحدة الكاميرة الخلفية التي تأتي في الجانب الأيسر العلوي، بتصميم يحاكي M3، أيضاً تتميز وحدة الكاميرة بلون مختلف عن اللون المميز للجهة الخلفية لتظهر وحدة الكاميرة بتصميم بارز.

أيضاً يظهر شعار “POCO” إلى أسفل إعدادات الكاميرة بشكل واضح، كما يتضمن هذا الإصدار أيضاً مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل كما في الإصدار الرئيسي، إلا أن التسريبات لا تكشف عن تفاصيل أخرى في إعدادات الكاميرة الخلفية، بينما تكشف الصور عن ميزة الضبط التلقائي بالليزر.

كما تشير التسريبات إلى أن هاتف Poco M3 Pro 5G يأتي بسماكة 8.92مم، أيضاً يتميز الهاتف بوزن 190 جرام، كما أكدت التسريبات السابقة على أن الهاتف يأتي بحجم شاشة 6.5 إنش، مميزة بدقة عرض 1080 بيكسل بلس، ومعدل تحديث 90 Hz.

أيضاً من المقرر أن يضم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 18W، ويدعم الهاتف رقاقة معالج Dimensity 700، ومن المقرر أن ينطلق الهاتف في حدث يعقد في 19 من مايو.

المصدر

اعلان





