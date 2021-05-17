تكنولوجيا: ساعة هواوي الذكية تنطلق في النصف الثاني من هذا العام بميزة قياس ضغط الدم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد He Gang في منشور رسمي على منصة Weibo، على خطط العملاق الصيني هواوي لإطلاق إصدارها الجديد من الساعات الذكية في النصف الثاني من 2021.

تستعد شركة هواوي لإطلاق إصدار جديد من الساعات الذكية لاحقاً هذا العام، ولقد أكد Gang اليوم على أن الساعة الذكية تأتي بميزة قياس ورصد ضغط الدم لدى المستخدمين، وهي ميزة تقدم للمرة الأولى في الساعات الذكية.

ولقد أوضحت التسريبات أن ساعة هواوي الذكية القادمة تأتي بخوارزمية ECG لمراقبة تخطيط القلب، والتي تأتي بمعايير طبية تختبر بالفعل الآن في المؤسسات الطبية في السوق الصيني.

كما تخطط هواوي لدمج مميزات ميزة القياس الذكي لإرتفاع ضغط الدم، وفحص ومراقبة أمراض القلب وأيضاً قياس درجة الحرارة في ساعتها الذكية القادمة.

أيضاً تأتي ساعة هواوي الذكية بميزة رصد التخطيط الكهربي للقلب، كما ستعمل الساعة الذكية على جمع بيانات PPG و ACC لرصد العلامات المبكرة لأمراض القلب.

يذكر أن التسريبات تشير إلى أن هواوي تخطط لإطلاق ساعتها الذكية في حدث الشركة المقرر عقده في النصف الثاني من 2021 للإعلان عن سلسلة P50.

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