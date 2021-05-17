شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. طريقة إضافة سماعات AirPods إلى حسابك فى iCloud بسهولة والان مع تفاصيل الخبر
كيفية إضافة سماعات AirPods إلى iCloud:
من السهل حقًا إضافة السماعات إلى حسابك في آي كلاود، في الواقع فإن الأمر سهل للغاية، فعندما تقوم بإقرانها بأي جهاز تم تسجيل الدخول إليه في حساب أي كلاود الخاص بك، تُضاف إلى حساب أي كلاود تلقائيًا أيضًا.
وهذا يعني أنه لا يمكنك إضافتها يدويًا إلى حسابك في iCloud، فبمجرد ربط سماعات AirPods بحساب iCloud الخاص بك، يمكنك التبديل بين أجهزة آبل بسرعة، دون إعادة إقرانها، طالما أن هذه الأجهزة مسجلة الدخول أيضًا إلى حساب آي كلاود نفسه.
كيفية التبديل بين أجهزة iCloud:
بمجرد نقل سماعات AirPods الخاص بك بالقرب من جهاز مختلف والبدء في استخدامه سيؤدي هذا تلقائيًا إلى نقل اتصال البلوتوث إلى هذا الجهاز، مع العلم أن هذه الميزة متوفرة فقط لمستخدمي هواتف آيفون التي تعمل بإصدار نظام التشغيل iOS 14 أو أي إصدار أحدث، ومستخدمي حواسيب ماك التي تعمل بإصدار نظام التشغيل macOS Big Sur.