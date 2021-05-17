شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: AT&T تجرى محادثات لدمج أعمالها الإعلامية مع Discovery والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجري AT&T و Discovery محادثات من شأنها أن تجمع بين الأعمال الإعلامية لشركة AT & T وتلفزيون الواقع في Discovery لإنشاء كيان ترفيهي جديد ضخم، وفقًا لتقارير بلومبرج، نقلاً عن المصادر.

وأكدت صحيفة لوس أنجلوس تايمز القصة، مشيرة إلى أن "العديد من المديرين التنفيذيين في وارنر ميديا ​​أصيبوا بالدهشة من الأخبار"، لم تؤكد أي من الشركتين الصفقة، ولكن إذا تم تمريرها، فستكون الشركة المدمجة منافسًا مهمًا محتملًا لبث العلامات التجارية مثل Netflix و Disney وفقا لما نقله موقع the verege.

ووفقا بلومبرج أضافت AT&T مؤخرًا بعض العلامات التجارية الترفيهية الكبرى إلى محفظتها فقط عندما استحوذت على Time Warner مقابل 85 مليار دولار، وهي صفقة تم الانتهاء منها في عام 2018.

في يناير أطلقت Discovery منصة البث الخاصة بها Discovery Plus، والتي تم إطلاقها بعروض منفصلة عن كتالوج قناة Discovery، بما في ذلك سلسلة House Hunters الجديدة وسلسلة جديدة من المبدعين في Fixer Upper.