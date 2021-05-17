شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يعثرون على جزىء أرضى فى الغلاف الجوى لكوكب بعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشف علماء الفلك في جامعة كوينز في بلفاست جزيئا أرضيًا لأول مرة في الغلاف الجوي لكوكب خارج النظام الشمسي، إنه جذري هيدروكسيل (OH) ، وفقًا لـ Universe Today، ويعتبر هذا الجزيء موجود على الأرض، لكن العلماء لا يعرفون حتى الآن مدى وجوده على الكواكب الأخرى، أظهر بحث جديد أن الجزيء موجود في الغلاف الجوي للمشتري الساخن WASP-33b.

ويقع الكوكب على بعد 400 سنة ضوئية من الشمس، وهو عملاق غازي أقرب إلى نجمه من عطارد إلى الشمس، حيث يتم تسخينه إلى درجات حرارة قصوى: أكثر من 2500 درجة مئوية، وهذا التسخين قادر على إذابة معظم المعادن المعروفة، لكنه جعل الكوكب أيضًا مناسبًا للدراسة.

الغلاف الجوي لكوكب بعيد

وقال العلماء إن المواد الكيميائية الموجودة في الغلاف الجوي تنبعث منها في درجات الحرارة إشعاعات مميزة يمكن التعرف عليها بسهولة، قاموا بفحص الكوكب بواسطة تلسكوب سوبارو، وأظهرت الدراسات أن جذور الهيدروكسيل موجودة في الغلاف الجوي للكوكب - جزيء من ذرة أوكسجين واحدة وذرة هيدروجين واحدة (اختصار OH)، هو يتفاعل مع بخار الماء وأول أكسيد الكربون.

ولاحظ مؤلفو العمل العلمي أن "هذا هو أول دليل مباشر على OH في الغلاف الجوي لكوكب خارج المجموعة الشمسية"، وتكون جذر الهيدروكسيل في الغلاف الجوي للأرض عندما يتفاعل بخار الماء مع الأكسجين، ومن المحتمل أنه يتكون على WASP-33b تفجر الحرارة الشديدة من النجم بخار الماء.

وقال العلماء: "كل اكتشاف في هذا المجال يحسن فهمنا للكواكب الخارجية والأساليب اللازمة لدراسة غلافها الجوي".