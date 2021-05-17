تكنولوجيا: سامسونج تستعد لإطلاق ثلاثة نماذج من ساعة Galaxy Watch4

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة سامسونج لإطلاق إصدار جديد من الساعات الذكية خلال الفترة القادمة، ولقد أكدت أحدث التقارير على أن سامسونج تخطط لإطلاق ثلاثة نماذج من ساعة Galaxy Watch4 الذكية المرتقبة.

أكدت التسريبات السابقة على أن سامسونج تقدم إصدارها الجديد من الساعات الذكية هذا العام بنظام تشغيل Wear OS الذي تستبدل به سامسونج هذا العام نظام الشركة Tizen، على أن تأتي الساعة الذكية بواجهة On UI 3.x لتحاكي إصدارات سامسونج الحالية من ساعات Galaxy.

كما كشفت التسريبات الجديدة على أن ساعة Galaxy Watch4 القادمة ستأتي أيضاً بمميزات SmartThings التي قدمت من سامسونج في الإصدارات السابقة من الساعات الذكية.

أيضاً من المقرر أن تأتي الإصدارات الجديدة مع ميزة”walkie-talkie” التي ستتيح إستخدام الساعة الذكية في إرسال الرسائل الصوتية القصيرة، من جانب أخر تشير التسريبات إلى أن سامسونج لن تدعم الجيل القادم من الساعات الذكية بمستشعر لقياس نسبة السكر في الدم.

وتشمل إصدارات سامسونج القادمة من ساعة Galaxy Watch4 عدد 3 من النماذج، حيث رصد النموذج الأول برمز ‘Wise’، على أن يأتي هذا النموذج بتصميم كلاسيكي مع إطار قابل للتدوير، كما أشارت بعض التسريبات إلى أن الساعة الذكية تأتي باثنان من الأحجام 42مم، و46مم.

كما رصدت النماذج الأخرى من ساعة Galaxy Watch4 الذكية برموز ‘Fresh’ و‘Lucky’، حيث تتميز هذه النماذج بتصميم رياضي، حيث من المتوقع أن يأتي أحد الإصدارات في سلسلة Galaxy Watch Active حيث يأتي هذا الإصدار أيضاً باثنان من الأحجام 40مم، و42مم.

ولقد كشف موقع Ice Universe عن خطط سامسونج لإطلاق ساعتي Galaxy Watch4 و Galaxy Watch Active4 في الربع الثاني من هذا العام، كما تشير بعض التسريبات إلى أن إصدار سامسونج الجديد من الساعات الذكية يأتي في حدث الشركة المقرر عقده في يوليو للإعلان عن الجيل الجديد من هواتف سامسونج القابلة للطي.

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