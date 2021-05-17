تكنولوجيا: جهاز Galaxy Tab S7 FE اللوحي يأتي بقدرة بطارية 10090 mAh

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة سامسونج لإطلاق إصدار جديد من الأجهزة اللوحية بعنوان Galaxy Tab S7 FE، ولقد كشفت أحدث التسريبات عن دعم الجهاز لقدرة بطارية 10090 mAh.

كشف تقرير جديد من GalaxyClub عن دعم جهاز Galaxy Tab S7 FE اللوحي لقدرة بطارية 10090 mAh، ولقد رصد الجهاز اللوحي في التسريبات بنموذج رقم EB-BT975ABY.

قدمت شركة سامسونج جهاز Galaxy Tab S7 Plus اللوحي بنفس قدرة البطارية المميزة لإصدار الشركة المرتقب Galaxy Tab S7 FE الذي يأتي في الفئة المتوسطة.

أيضاً من المقرر أن يضم Galaxy Tab S7 FE رقاقة معالج Snapdragon 750G من كوالكوم، لذا من المتوقع أن يستمر عمر البطارية لوقت أطول مقارنة بإصدار الشركة المميز Galaxy Tab S7 Plus.

ولقد أشار تقرير سابق إلى أن العملاق الكوري تقدم جهاز Galaxy Tab S7 FE اللوحي بتصميم معدني بحجم شاشة 12.4 إنش، كما يدعم الجهاز قلم stylus، وينطلق بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 128 جيجا بايت، كما ينطلق الجهاز بواجهة One UI 3.x الني ترتكز على نظام تشغيل Android 11.

أيضاً يدعم الجهاز اللوحي تقنية الشحن السريع بقدرة 44.5W، بينما تقدم سامسونج الجهاز بشاحن 15W في محتوى الصندوق، ومن المقرر أن يتوفر Galaxy Tab S7 FE بنموذج يدعم الإتصال بشبكات WiFi فقط، وأخر يدعم أيضاً الإتصال بشبكات 5G، كما توفر سامسونج الجهاز بألوان الفضي، الأخضر، والأسود إلى جانب اللون الوردي.

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