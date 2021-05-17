شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطرح سلسلة أيفون 13 بشريحة FaceID صغيرة الحجم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث عن خطط أبل لدعم سلسلة هواتف iPhone 13 المرتقبة بشريحة VCSEL لكاميرا FaceID تتميز بحجم أصغر بنسبة من 40- 50% مقارنة بالشريحة التى تدعم سلسلة iPhone 12، بحسب موقع DigiTimes.

وتدعم شركة أبل هواتف الأيفون بشريحة VCSEL التى تتيح مسح ثلاثى الأبعاد للتعرف على الوجه، وتستمر شركة أبل فى دعم الجيل القادم من هواتف الأيفون بشريحة كاميرا FaceID التى تأتى فى سلسلة iPhone 13 بحجم أصغر، ويؤكد التقرير أن تقليص حجم شريحة VCSEL فى سلسلة iPhone 13 القادمة سيدعم شركة أبل فى دعم إصدارات 2021 بحجم أصغر لنتوء الكاميرا.

وأيضاً من المقرر أن تستخدم نفس شريحة كاميرا FaceID فى الجيل القادم من أجهزة iPad، كما تشير التوقعات إلى أنه مع اتجاه أبل لتقليص حجم نتوء الكاميرا الأمامية ستعمل أبل على تغيير موقع مكبرات grille إلى الجزء العلوى من إطار الهاتف.