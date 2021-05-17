شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو مسمعتش عنها.. يعنى إيه خدمة Google Takeout؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد Google Takeout هو أحد مشاريع Google Data Liberation Front الذى يتيح لمستخدمى منتجات جوجل، مثل YouTube و Gmail، تصدير بياناتهم إلى ملف أرشيف قابل للتنزيل.

ويمكن للمستخدم تحديد تصدير جميع الخدمات المتاحة أو اختيار خدمات محددة، وسيقوم Takeout بعد ذلك بمعالجة الطلب ووضع جميع الملفات فى ملف مضغوط، ثم يرسل Takeout إخطارًا بالبريد الإلكترونى اختياريًا يفيد بأن التصدير قد اكتمل، وعند هذه النقطة يمكن للمستخدم تنزيل الأرشيف من قسم التنزيلات على موقع الويب، ويحتوى الملف المضغوط على مجلد منفصل لكل خدمة تم تحديدها للتصدير.

ولعل أفضل شيء فى Google Takeout هو أنها تعطيك الخيار لتحديد ما تريد عمله، وإذا كنت تريد تصدير جهات الاتصال الخاصة بك فقط، فهذا ممكن، وعند تصدير بياناتك، ستتمكن من القيام بذلك فى أنواع الملفات المضغوطة أو tgz المنتشرة على الملفات الكبيرة، فيما يتم تعيين جوجل افتراضيًا على 2 جيجابايت ولكن يمكنك الاختيار من بين خيارات 1 جيجابايت و2 جيجابايت و4 جيجابايت و10 جيجابايت و50 جيجابايت.