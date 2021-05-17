شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: التحقيق مع يوتيوبر شهير فى بورتريكو بسبب قيادته على محمية طبيعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت صحيفة نيويورك بوست أن المسئولين في بورتوريكو يحققون في حادثة تتعلق بنجم YouTube Jake Paul ، بعد أن شوهد في مقطع فيديو محذوف الآن وهو يركب سيارة على شاطئ يعد منطقة تعشيش للسلاحف في هذا الوقت من العام وفقا لما نقله موقع the verege.

قال وزير الموارد الطبيعية والبيئية رافائيل مارشارجو في بيان (h / t TMZ): "لقد أمرت بإجراء تحقيق لتحديد الظروف المحيطة باستخدام مركبتين آليتين على الشواطئ التي تم تقديمها على أنها في بورتوريكو"، نشرت بعض وسائل الإعلام فيديو للمؤثر جيك بول في سيارة على الشاطئ، وهو نشاط محظور، باستثناء وكالات إنفاذ القانون.

"على الرغم من أن الفيديو لا يحدد مكان أو وقت تنفيذه، فإن DNER تذكر المواطنين بأن هذا النوع من النشاط محظور بموجب القانون لحماية البيئة والأنواع التي يمكنها التعشيش أو العيش على الشواطئ، أولئك الذين يخالفون القانون يواجهون غرامات وعقوبات أخرى".

لقد استمر التناقض بين المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي الذين يسعون للحصول على صورة أو مقطع فيديو مثالي في الهواء الطلق، وبين دعاة حماية البيئة الذين يخشون من أن مقدار الاهتمام ليس جيدًا للعالم الطبيعي قد استمر لسنوات، حاولت بعض المواقع السياحية الشهيرة إقناع المؤثرين بعدم وضع علامة جغرافية على صورهم حتى لا يحاول المتابعون إعادة إنشاء لقطاتهم.

لا يبدو أن هذا هو الحال مع بول في بورتوريكو؛ وفقًا لـ TMZ، لم يكن بول على علم بالسلاحف التي تعشش وخطط للتعاون مع السلطات.

يشتهر بول وشقيقه لوجان، اللذان أفادت بعض وسائل الإعلام أنهما كانا في إحدى المركبات في الفيديو، بأداء الأعمال المثيرة التي تتحدى القواعد في مقاطع الفيديو الخاصة بهما، تعرض لوجان لانتقادات واسعة النطاق واعتذر عنه لاحقًا، وهو مقطع فيديو يظهر فيه جثة رجل مات منتحرًا، شارك جيك في تحدي Bird Box لعام 2019 ، حيث كان يتجول معصوب العينين لمدة 24 ساعة أثناء مشاهدة الفيديو، الأمر الذي دفع YouTube لاحقًا إلى منع منشئي المحتوى من عرض "تحديات ومقالب خطيرة" في مقاطع الفيديو الخاصة بهم.

وفي العام الماضي اتهمت الشرطة في سكوتسديل بولاية أريزونا جيك بول بالتعدي الإجرامي والتجمع غير القانوني عندما شوهد على شريط فيديو في مركز تجاري نُهب خلال موجة من الاحتجاجات على وفاة جورج فلويد وتم إسقاط هذه التهم في وقت لاحق.