تكنولوجيا: MSI تستعرض مواصفات كروت الشاشة GeForce RTX 3080 Ti وRTX 3070 Ti SUPRIM X

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت صفحة VideoCardz عن تفاصيل كروت الشاشة GeForce RTX 3080 Ti وRTX 3070 Ti SUPRIM X التي رصدت في عروض تقديمية من MSI.

رصد عرض تقديمي من MSI لكرت الشاشة GeForce RTX 3080 Ti المميز بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام في GDDR6X، وكرت الشاشة GeForce RTX 3070 Ti SUPRIM X المميز بذاكرة 8 جيجا بايت رام في GDDR6X، والتي تتميز بمعمارية Ampere.

تستخدم MSI نفس تصميم PCB الذي يدعم GeForce RTX 3080 وكرت الشاشة الجديد GeForce RTX 3080 Ti SUPRIM X، وتصميم PCB المستخدم في كروت الشاشة GeForce RTX 3070 و GeForce RTX 3070 Ti SUPRIM X.

وتتميز كرت الشاشة GeForce RTX 3070 Ti وGeForce RTX 3070 SUPRIM X بقواطع في الجهة الخلفية من لوحة كرت الشاشة، كما تتميز كرت الشاشة RTX 3070 Ti SUPRIM X بتصميم حاد.

ومن المقرر أن تأتي كروت الشاشة SUPRIM X بوحدة GA102-225، مع عدد 10240 من أنوية CUDA، كما تدعم إنفيديا كروت الشاشة بذاكرة 12 جيجا بايت رام في GDDR6X، و10 جيجا بايت رام في GDDR6X في كرت الشاشة RTX 3080، بينما تأتي كرت الشاشة RTX 3090 بذاكرة 24 جيجا بايت رام في GDDR6X.

أيضاً تدعم GA104-400 في كرت الشاشة GeForce RTX 3070 Ti بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام كما في RTX 3070، إلا أن الأخيرة لا تتضمن ذاكرة GDDR6.

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