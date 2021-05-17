شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "وضع اختفاء الرسائل" يصل لمستخدمى تطبيق واتس آب على هواتف أيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم رصد تطبيق واتس آب وهو يعمل على ميزة جديدة - تسمى وضع الاختفاء - لمستخدمى iOS التى تركز على الخصوصية، حيث تم رصدها من قبل موقع WABetaInfo المتخصص فى تتبع اخر اخبار واتس آب، لكن هذه الميزة ليست متاحة بعد للجمهور ولكن قد يتم طرحها قريبًا.

ووفقًا لموقع الويب، عند تمكين هذه الميزة، ستسمح للمستخدمين بإرسال رسائل مختفية مع الدردشات الجديدة، وهذا لأن النظام الأساسى يقدم بالفعل دعمًا لتمكين اختفاء الرسائل من خلال الدردشة، ولكن هذا فقط بعد بدء الدردشة بالفعل، ويمكن القيام بذلك عبر معلومات الاتصال / المجموعة> الرسائل المختفية.

وستتم إضافة دعم Disappearing Mode القادم ضمن إعدادات التطبيق> الخصوصية، وفى الوقت الحالي، تقدم وظيفة Disappearing Message دعمًا لتلاشى الرسائل بعد 7 أيام، ومع ذلك، كانت هناك تقارير تفيد بأن WhatsApp يعمل على تقديم الدعم لمدة 24 ساعة كنافذة رسائل مختفية أيضًا.

وتم رصد هذا الشهر الماضى من قبل WABetaInfo، الذى ادعى أنه سيتم نشر هذه الميزة على iOS و Android و Web / Desktop من خلال تحديث مستقبلي، ومن المتوقع إضافة عمر 24 ساعة للرسالة إلى قسم الرسائل المختفية حيث تحصل حاليًا على خيارات "تشغيل" أو "إيقاف تشغيل" التى تعين الإعداد الافتراضى للرسائل المختفية إلى 7 أيام.