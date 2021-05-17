شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لماذا كانت السيارات الكهربائية فى مأمن عند إغلاق كولونيال بايبلاين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسبب الهجوم الإلكتروني في إغلاق نظام كولونيال بايبلاين الأمر الذي نتج عنه حالة من الذعر في أجزاء من البلاد بسبب نقص الوقود، حيث اصطف السكان عند محطات الوقود مما تسبب في ارتفاع أسعار الغاز وفقا لما نقلته CNBC.

لكن الطوابير الطويلة وأسعار الغاز المرتفعة هي إحباطات لم يشعر بها مالكو السيارات الكهربائية لأنهم ليسوا مضطرين للتعامل معها.

ورغم ارتفاع أسعار السيارات الكهربائية مقارنة بالسيارات التي تعمل بالغاز بنحو 19ألف دولار إلا أن شركة Biggins ترى أن الاستثمار في السيارات الكهربائية سيؤتي ثماره على المدى الطويل.

وتوقع جيفري ساكس الخبير الاقتصادي بأن تنخفض التكلفة الإجمالية للسيارات الكهربائية عن السيارات التي تعمل بالغاز في غضون عامين إلى ثلاثة أعوام فقط.

ويرى ساكس أن الأمن القومي لنظام الطاقة المتجددة الذي يعتمد على الطاقة المنزلية والطاقة المتجددة، ولا يعتمد على تقلبات الأسواق الدولية وحروب ومقاطعات الشرق الأوسط والأزمات الجيوسياسية سيكون أفضل كثيرًا في المستقبل.

وكانت إدارة بايدن قد تعهدت بمبلغ 15مليار دولار لبناء 500 ألف محطة شحن ومن المتوقع أن يتضاعف عدد طرازات السيارات الكهربائية المتاحة في أميركا ثلاث مرات في السنوات الثلاث المقبلة.

يُذكر أن أسعار البطاريات قد انخفضت بنسبة تصل إلى 90% في السنوات العشر الماضية مما جعل المحللين يتوقعون أن ينخفض سعر السيارات الكهربائية إلى أقل من سعر السيارات التي تعمل بالغاز في العامين إلى الأربع سنوات القادمة.