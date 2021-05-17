تكنولوجيا: Sharp تكشف النقاب رسمياً عن هاتف Aquos R6 بمستشعر كاميرة 1 إنش

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Sharp رسمياً اليوم عن هاتف Aquos R6 الذي ينطلق بكاميرة طورت بالتعاون مع Leica، والذي يأتي بمستشعر 1إنش، وشاشة مميزة بنسبة سطوع 2000 nit.

ينطلق هاتف Aquos R6 اليوم من شركة Sharp بشاشة مميزة بحجم 6.6 إنش، ودقة عرض 2730 في 1260 بيكسل، بتقنية HDR وأعلى نسبة سطوع في الهواتف الذكية 2000 nit، حيث أكدت الشركة أن نسبة السطوع تأتي بفضل شاشة OLED جديدة بتقنية IGZO.

أيضاً طورت كاميرة Aquos R6 بالتعاون بين شركة Sharp وLeica الألمانية، حيث تضم إعدادات الكاميرة مستشعر كبير الحجم 1 إنش وبدقة 20 ميجا بيكسل، أيضاً قدمت Leica خبرتها في إعدادات الكاميرة الأخرى حيث يأتي المستشعر بزوايا عرض واسعة ببعد بؤري 19مم وفتحة عدسات f/1.9 مع مميزات تدعم جودة التصوير.

كما تقدم Leica عدسات 7-element في كاميرة Aquos R6، والتي تدعم المستخدم بتصوير بأقل نسبة تشويه، إلا أن Sharp تقدم كاميرة خلفية واحدة لذا يدعم الهاتف عملية التكبير الرقمي.

وتدعم Sharp هاتف Aquos R6 بنظام كوالكوم ثلاثي الأبعاد لمسح البصمة Sonic Max، والذي يتيح للمستخدمين التسجيل باثنان من الأصابع لدعم حماية بفعالية أكثر عند التسجيل في الهاتف.

أيضاً ينطلق الهاتف بذاكرة عشوائية 12جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، مع رقاقة معالج Snapdragon 888، كما يأتي الهاتف بقدرة بطارية 5000 mAh، ومن المتوقع أن تكشف الشركة لاحقاً عن سعر الهاتف وموعد توفره في الأسواق.

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