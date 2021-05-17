شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Clubhouse يصل لجميع مستخدمى أندرويد حول العالم نهاية هذا الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل تطبيق Clubhouse للشبكات الاجتماعية الصوتى فقط إلى نظام أندرويد مؤخرًا، ومع ذلك، اقتصر التطبيق على المستخدمين فى الولايات المتحدة، لكن من المقرر الآن طرح التطبيق الشهير فى المزيد من البلدان هذا الأسبوع، فبحسب تغريدة للشركة سيكون التطبيق متاحًا فى اليابان والبرازيل وروسيا بحلول يوم الثلاثاء المقبل، فيما سيكون متاح فى كل من نيجيريا والهند يوم الجمعة صباحا، أما بقية العالم فسيكون متاح به بحلول ظهر يوم الجمعة.

وفى البداية، كان Clubhouse متاحًا للسنة الأولى فقط على نظام iOS، على الرغم من الوصول المحدود، تمكن التطبيق من جذب 10ملايين مستخدم فى العام الأول، وبلغت قيمة الشبكة الاجتماعية القائمة على الصوت 4 مليارات دولار فى حملة جمع التبرعات الأخيرة.

واكتسب التطبيق شعبية كبيرة العام الماضى ويستخدمه العديد من المشاهير والمستثمرين والسياسيين ورجال الأعمال البارزين، وبدأ Clubhouse العمل على إصدار أندرويد من التطبيق فى وقت سابق من هذا العام وبدأ الاختبار التجريبى هذا الشهر.

وتشير العديد من التقارير عبر الإنترنت إلى أن Clubhouse قرر التوسع فى نظام أندرويد الأساسى من أجل الحفاظ على نموه، كان التطبيق يكافح للحفاظ على وتيرة النمو فى الأشهر الأخيرة، وفى الوقت الحالي، يفتقر تطبيق أندرويد الخاص بـ Clubhouse إلى عدد من الميزات، فعلى سبيل المثال، لا يمكن للمستخدمين متابعة موضوع أو إنشاء نادى أو إدارته أو إجراء مدفوعات أو ربط ملفاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومع ذلك، قالت الشركة إنها تعمل على جلب ميزات iOS إلى إصدار أندرويد من التطبيق، وبالنسبة لأولئك غير المدركين، يعد Clubhouse تطبيق وسائط اجتماعية صوتى فقط، بمجرد دخولك إلى Clubhouse، يمكنك تسجيل الدخول والخروج من الدردشات المختلفة وفقًا لمجالات اهتمامك، لديك الخيار للتعبير عن أفكارك أو مجرد الاستماع إلى ما يحدث حول الغرف المختلفة.