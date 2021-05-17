تكنولوجيا: HTC Vive Pro 2 أول نظارة واقع إفتراضي تنطلق بدقة عرض 5K

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة HTC نظارة الواقع الإفتراضي HTC Vive Pro 2 التي تعد الإصدار الأول للشركة بدقة عرض 5K، كما قدمت أيضاً نظارة HTC Vive Focus 3 التي تأتي بتصميم إحترافي يستهدف قطاع العمل.

نظارة HTC Vive Pro 2 للواقع الإفتراضي

تنطلق نظارة HTC Vive Pro 2 باثنان من الشاشات المميزة بدقة عرض 2.5K لكل لوحة، أو بدقة 4896 في 2648 بيكسل للشاشتين معاً، كما تأتي النظارة بميزة دعم وحدات البيكسل الفرعية من RGB، لذا يضم كل بيكسل عدد 3 من البيكسل الفرعي لتغطية أطياف ألوان الأحمر، الأخضر إلى جانب اللون الأزرق.

كما تؤكد HTC على أن الشاشات المميزة لنظارة HTC Vive Pro 2 للواقع الإفتراضي تدعم دقة أعلى في الألوان مقارنة بشاشات OLED التي تتضمن 2 من البيكسل الفرعي فقط.

أيضاً تضم Vive Pro 2 اثنان من العدسات المضغوطة الجديدة، والتي صممت خصيصاً لخفض ضبابية الحركة، كما تدعم النظارة مجال رؤية بزاوية 120 درجة، مع معدل تحديث 120Hz.

من جانب أخر لا تتضمن نظارة Vive Pro 2 نظام تتبع داخلي، كما يحاكي تصميم Vive Pro 2 الإصدار السابق من HTC، حيث يأتي الإصدار الجديد بحزام للرأس، وسماعات مدمجة بصوتيات 3D، مع تصميم قابل للتعديل من الجهة الخلفية.

كما تؤكد HTC على أن نظارة Vive Pro 2 ستتوافق في العمل مع الإصدارات السابقة من الإكسسوارات، التي تشمل Base Station 1.0، وBase Station 2.0، ومحول Vive اللاسلكي، ووحدات تحكم Vive.

ومن المقرر أن تتوفر HTC Vive Pro 2 للطلب المسبق الآن بسعر 749 دولار، أو 799 دولار بعد إنتهاء فترة الخصم المقدمة لطلبات الحجز المسبق، ومن المقرر أن تتوفر للبيع في 4 من يونيو.

نظارة HTC Vive Focus 3

تعد نظارة Vive Focus 3 للواقع الإفتراضي بتصميم إحترافي يستهدف قطاع العمل، كما تتميز النظارة أيضاً بدقة 5K، كما تستخدم أيضاً تقنية وحدات البيكسل الفرعية RGB في الشاشة، مع عدسات مزدوجة مضغوطة، بينما يقتصر معدل التحديث عند 90Hz.

وتأتي نظارة الواقع الإفتراضي Vive Focus 3 بتصميم متكامل بمعالج Snapdragon XR2 من كوالكوم، مع ميزة تتبع من الداخل إلى الخارج يحاكي Oculus Quest 2، كما يأتي نظام النظارة بعدد 4 من الكاميرات عالية الدقة، مع وحدات تحكم بصرية.

كما تتميز Vive Focus 3 بتصميم من سبائك المغنيسيوم، أيضاً تأتي بتصميم ووزن متوازن، وتدعم النظارة الشحن السريع، حيث يمكن أن تصل إلى نسبة 50% خلال 30 دقيقة، ومن المقرر أن تتوفر Vive Focus 3 بسعر 1300 دولار في 27 من يونيو.

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