الأرصاد : طقس غدًا الثلاثاء حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري

الشارقة - اميمة ياسر - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس غدًا الثلاثاء حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد ومائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما يتوقع نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الثلاثاء:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري 33 للعظمى والصغرى 18.

- السواحل الشمالية 27 للعظمى والصغرى 17.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 36 للعظمى والصغرى 26.

- شمال الصعيد 34 العظمى والصغرى 20.

- جنوب الصعيد 39 للعظمى والصغرى 25.