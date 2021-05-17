علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: فيس بوك يحظر حساب نشر معلومات مضللة حول بيل جيتس بسبب نظريات المؤامرة

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القاهرة - سامية سيد - حظرت شركة فيس بوك حساباً لأحد المستخدمين على منصتها الأساسية للتواصل الاجتماعي، وذلك بسبب الاشتراك في كتابة وإنشاء ومشاركة نظريات مؤامرة حول مؤسس شركة مايكروسوفت بيل جيتس، وادعت تلك النظريات أن لجيتس صلة باللقاحات التي يتم إنتاجها لمواجهة .

 

وكانت صاحبة الحساب وتدعى إيرين إليزابيث تنشر معلومات خاطئة عن رجل الأعمال الشهير خلال الأسابيع القليلة الماضية، وتدعي أن جيتس كان يُدخل رقائق دقيقة إلى الناس من خلال برنامج التطعيم عن طريق زرعها في اللقاحات، وذلك من أجل الحصول على معلومات حول الأشخاص بشكل متواصل وفوري.

 

وجاء الحظر بعد توصية تقرير المجلس الاستشارى لحقوق الإنسان شركة فيسبوك إلى فرض معايير أقوى من أجل إصلاح الفوضى التي يسببها مناهضو التطعيم.

 

وعلّق بيل جيتس على تلك المزاعم بحسب ما نقل موقع techstory.in "لم أشارك أبداً في أي نوع من أنواع الرقائق الدقيقة، يكاد يكون من الصعب إنكار هذه الأشياء لأنها غبية أو غريبة للغاية."

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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