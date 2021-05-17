شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يُشير إلى تخلص Tesla من البتكوين والعملة تتراجع بنحو 6% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة Tesla، إلى أن شركة تصنيع السيارات الكهربائية قد باعت أو قد تبيع بقية مقتنياتها من البتكوين، مما أدى إلى انخفاض سعر العملة المشفرة بنحو 6%.

وكان ماسك داعمًا كبيرًا للعملات المشفرة، مما ساعد على رفع أسعار العملات الرقمية، بما في ذلك البتكوين، عدة مرات في العام الماضي.

وقال أحد مستخدميTwitter ، "سوف يقوم داعمي البتكوين بصفع أنفسهم في الربع التالي عندما يكتشفون أن Tesla قد تخلصت من بقية ممتلكاتهم،

ومع مقدار الكراهية الذي يتزايد على إيلون ماسك، لن ألومه"، وأجاب عليه ماسك: "بالفعل".

ويبدو أن ماسك قد عكس مساره في الأسابيع الأخيرة لصالح الدوجكوين.

وقامت Tesla الأسبوع الماضي أيضًا "بتعليق مشتريات المركبات باستخدام البتكوين" بسبب القلق بشأن "الاستخدام المتزايد للوقود الأحفوري في تعدين البتكوين".