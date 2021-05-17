تكنولوجيا: سامسونج تكشف عن رؤيتها في الجيل الجديد من شاشات OLED

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت العملاق الكوري اليوم خلال فعاليات معرض “Display Week 2021” عن الجيل الجديد من شاشات OLED التي تتضمن لوحات قابلة للطي المزدوج، مع لوحات للكاميرة المدمجة أسفل الشاشة.

إستعرضت شركة سامسونج رؤيتها في تصميم شاشات OLED اليوم، والتي تتضمن اللوحات المخصصة للكاميرة أسفل الشاشة، أيضاً كشفت العملاق الكوري عن لوحات S-Foldable OLED التي ستدعم سامسونج لاحقاً في تطوير الهواتف الذكية المميزة بتصميم ثنائي الطي.

ولقد أكدت سامسونج على أن لوحات S-Foldable OLED الجديدة يمكن أن تدعم تصميم يطوى للخارج أو للداخل في الهواتف الذكية، حيث يمكن أن يدعم تصميم اللوحات المستخدم في طي الشاشة بشكل مزدوج لإستخدام الهاتف الذكي، أو فتح الشاشة لتصل إلى حجم 7.2 إنش.

من جانب أخر كشفت سامسونج أيضاً عن رؤيتها في تصميم الشاشات OLED القابلة للإنزلاق، والتي تتميز بتقنية تدعم تمديد الشاشة أفقياً لحجم أكبر دون الحاجة إلى طي الشاشة، حيث تشير التوقعات إلى أن سامسونج في طريقها لتطوير جهاز لوحي بهذه التقنية، ولقد إستعرضت سامسونج بالفعل شاشة قابلة للإنزلاق بحجم 17 إنش خلال الحدث.

أيضاً من المتوقع أن تدعم الشاشة القابلة للإنزلاق جهاز لوحي بأبعاد 4:3 عن تمديد الشاشة، بهدف تنوع الأجهزة المميزة بشاشات قابلة للطي خلال الفترة القادمة، والتي إقتصرت حتى الآن على الهواتف الذكية.

يذكر أن سامسونج كشفت أيضاً خلال الحدث عن لوحات OLED تدعم الكاميرة أسفل الشاشة، حيث كُشِف عن التقنية في جهاز حاسب دفتري يتميز بتصميم للشاشة من الحافة إلى الحافة، ومن المتوقع أن يكون هاتف Galaxy Z Fold 3 هو أول إصدار لسامسونج ينطلق بهذه التقنية هذا العام.

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