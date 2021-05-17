شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعلم كيف تخفى صفحات التطبيقات فى iOS 14 والان مع تفاصيل الخبر
ولحسن الحظ لا يتطلب نظام iOS منك الاحتفاظ بهذة التطبيقات على هاتفك بعد الآن على الأقل بشكل غير مرئى، يمكنك الآن إخفائها مع الاحتفاظ بها على هاتفك في حال احتجت إليهما في أي وقت إليك كيف تفعل ذلك.
ومن أجل الوصول إلى خيار إخفاء صفحة التطبيق، اضغط مع الاستمرار على أي جزء من شاشتك لإظهار وضع التحرير، المعروف أيضًا باسم وضع "كل شيء يتذبذب".
وبمجرد أن تكون في وضع التحرير، انقر على الشريط الرمادي المنقط أسفل الشاشة والذي سيعرض لك عادةً صفحة التطبيق.
القيام بذلك يأخذك إلى تخطيط صفحتك، سترى صفحات تطبيقاتك بعلامات اختيار تحتها، لإخفاء صفحة، قم بإلغاء تحديد العلامة الموجودة تحتها.
لاحظ أن هذا لن يؤدى إلى حذف أى من التطبيقات، لا يزال بإمكانك الوصول إليها من مكتبة التطبيقات الجديدة.
وللوصول إلى ذلك ما عليك سوى التمرير إلى اليسار من صفحة التطبيق الموجودة في أقصى اليمين، ابحث عن أي تطبيق كان موجودًا في الصفحة المخفية ويمكنك العثور عليه.
وبمجرد إخفاء إحدى صفحاتك بنجاح، سيتم إخبارك أن تنزيلات التطبيق الجديدة ستنتقل تلقائيًا إلى مكتبة التطبيقات، بدلاً من الشاشة الرئيسية، هذا يعني أن مربعات التطبيق الجديدة لن تظهر على شاشتك ولكنها ستكون متاحة في مكتبة التطبيقات إذا كنت ترغب في إلقاء نظرة عليها.
وإذا كنت تريد تغيير هذا مرة أخرى، فانتقل إلى تطبيق الإعدادات، ثم ابحث عن إعدادات الشاشة الرئيسية، سيعطيك خيار تغيير تنزيلات التطبيق الجديدة مرة أخرى إلى الشاشة الرئيسية.