شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تحصل على طرق بحث أفضل لدى جوجل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُجري مستخدم الإنترنت العادي ثلاث إلى أربع عمليات بحث على Google يوميًا، تتكون معظم طلبات البحث هذه ببساطة من مصطلح واحد أو أكثر - لكن الكثير من الناس لا يعرفون أن هناك طريقة أكثر ذكاءً للبحث، على وجه التحديد، الذي يستخدم عوامل تشغيل البحث المتقدم، وقد يبدو هذا تقنيًا بعض الشيء ولكنه أفضل للمستخدم.

سنعرض لك بعضًا من أكثر عوامل تشغيل البحث شيوعًا، وأمثلة عن كيفية استخدامها وفقا لما نقله موقع TheNextWeb.

إذا كنت تريد البحث عن مجموعة محددة من المصطلحات، فما عليك سوى وضعها بين الاقتباسات المزدوجة.

مثال: "إيلون ماسك" أو إذا كنت تريد أن يقوم Google باسترداد النتائج لأي من الموضوعات المتعددة، مثال: "elon musk" أو tesla.

وإذا كنت تريد أن يقوم Google باسترداد النتائج التي تحتوي على مواضيع متعددة، فإن جوجل تقوم حاليا بعمل ذلك تلقائيًا ولكن يمكن أن تكون مفيدة خاصة عند استخدامها مع أمثلة أخرى ، مثال: "إيلون المسك" والأعشاب الضارة

ويمكن استخدام علامة الطرح لاستبعاد مصطلحات معينة من نتائج البحث، سيعرض نموذج الاستعلام نتائج حول Elon Musk والتي لا علاقة لها بـ Tesla أو SpaceX.

مثال: "elon musk" -tesla -spacex *

استخدم هذا عندما تريد البحث عن صفحات الويب التي تحتوي على مصطلحين أو عبارتين بترتيب معين، ولكن مع أي قدر من الكلمات الأخرى بينهما، مثال: “elon musk” * twitter كما يمكن استخدم الأقواس الدائرية مثل () للتحكم في كيفية معالجة Google لمجموعات مصطلحات / عبارات البحث وعوامل التشغيل.

في المثال، يجب أن تحتوي نتائج البحث على elon musk ، ولكن يجب أن تحتوي أيضًا على spacex أو tesla، مثال: (spacex OR tesla) و "elon musk".

حول (X) إذا كنت تريد البحث عن مصطلحات أو عبارات متعددة، فيجب أن تكون على مقربة من بعضها البعض، إذ يجب أن تحتوي نتائج البحث على elon musk و spacex ، ولا يمكن أن يكون بينهما أكثر من ثلاثة مصطلحات مثال: "elon musk" حول (3) spacex

أما الرمز $ فإنه يستخدم إذا كنت تريد البحث عن أرقام محددة ولكن يجب أن تكون الأسعار، يعمل هذا أيضًا مع علامة اليورو (€).

موقع:

عندما تريد قصر نتائجك على مجال معين.

سيبحث المثال عن جميع الصفحات الموجودة على الويب التي تريدها والتي تحتوي على elon musk.

مثال: site: موقع "elon musk".

intitle:

يمكنك أيضًا إجبار Google على البحث عن مصطلح أو عبارة معينة داخل عنوان صفحات الويب فقط مثال: intitle: "elon musk"

allintitle:

إذا كنت تريد أن تفعل الشيء نفسه مثل intitle: - ولكن بشرط وجود مصطلحات أو عبارات متعددة. يجب أن يحتوي عنوان صفحة الويب على جميع هذه المصطلحات / العبارات.

لاحظ أنه يمكنك أيضًا بدء مصطلح أو عبارة بعلامة الطرح (-) لاستبعادهم من النتيجة.

inurl: للعثور على عناوين url مع جزء معين من النص فيها.

مثال: inurl : tesla

allinurl: نفس inurl: - لكن بشروط نصية متعددة.

مثال: allinurl: tesla modelx

في النص:

يمكنك استخدام عامل التشغيل هذا لقصر بحثك على منطقة المحتوى (النص الأساسي) لصفحات الويب.

مثال: intext: tesla

allintext: نفس الشيء مثل intext: - ولكن بشروط نصية متعددة.