بهذه الطريقة يمكنكم تفعيل الوضع الداكن في محرك بحث جوجل في ويندوز 10

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 17 مايو 2021 08:45 صباحاً - منذ 8 دقائق

يعتبر (الوضع الداكن) Dark Mode من أفضل الأشياء التي تجعل استخدام التطبيقات ومواقع الويب مريحًا للغاية سواء عبر الهاتف الذكي أو الحاسوب، حيث يجعل كل شيء يبدو أفضل بكثير من وضع الإضاءة، فهو مريح للعين ويجعل الشاشة تبدو مظلمة مما يجعل الأمر مبهجًا من الناحية الجمالية.

كيفية تفعيل الوضع الداكن في محرك بحث جوجل لمستخدمي الحواسيب:

في واقع الأمر فإن تفعيل ميزة الوضع الداكن لمحرك البحث جوجل في إصدار سطح المكتب سهلًا للغاية، فبعد الانتقال إلى صفحة جوجل الرئيسية سيظهر لك إشعار (الوضع الداكن الآن أصبح متوفرًا) Dark Theme is now available، وكل ما عليك فعله هو الضغط على زر (تفعيل) Turn On لتفعيل الميزة.

إذا لم يظهر لك الإشعار فيمكنك تفعيل الوضع الداكن من خلال الإعدادات وذلك باتباع الخطوات التالية:

اضغط على النقاط الثلاثة في أعلى الجهة اليمنى من الصفحة الرئيسية.

من القائمة إلى تظهر لك، اضغط على خيار (الإعدادات) Settings.

في الشاشة التالية، اضغط على خيار (المظهر) Appearance.

من ضمن الخيارات الثلاثة التي تظهر لك، اضغط على خيار (الوضع الداكن) Dark Mode.

جدير بالذكر أنه عند تفعيل الوضع الداكن في محرك البحث جوجل ستجد بعض الاختلافات الطفيفة، حيث سيتم استبدال الخلفية البيضاء للصفحة الرئيسية بلون رمادي داكن، مع ظهور مربع البحث أسفل شعار جوجل بلون داكن أيضًا.

بالإضافة إلى ذلك إذا لم يظهر لك الإشعار الآن أو لم تجد خيار التفعيل ضمن الإعدادات فهذا يعود إلى أن طرح الميزة لعموم المستخدمين على مستوى العالم قد بدأ للتو، لذا يجب عليك الانتظار بضعة أيام قبل رؤية إشعار التفعيل في صفحة بحث جوجل الرئيسية.