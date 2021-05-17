شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. طريقة الدردشة مع جهات الاتصال الخاصة بك في Gmail على أيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل جوجل على جعل تطبيق Gmail مكانًا شاملاً للمستخدمين منذ عدة أشهر، حيث تم بالفعل طرح تكامل Google Meet وأصبحت ميزة الدردشة متاحة الآن أيضًا.

ولن يضطر مستخدمو Gmail إلى استخدام Hangouts - وهو تطبيق سيتم التخلص منه قريبًا - بعد الآن للدردشة مع جهات الاتصال الخاصة بهم.

إذ أطلقت جوجل تكامل الدردشة - فقط على iOS حتى الآن - مما يجعل من السهل حقًا الاتصال بجهات الاتصال الخاصة بك، وإذا كنت تتساءل عن كيفية بدء الدردشة مع جهات الاتصال الخاصة بك في Gmail على أيفون، فاتبع الخطوات التالية:

1. للحصول على خيار الدردشة على iOS ، ما عليك سوى النقر على القائمة الجانبية.

2- قم بالتمرير لأسفل إلى الإعدادات واضغط على اسم حسابك.

3. هنا سترى خيار الدردشة (الوصول المبكر)، قم بتشغيل زر التبديل.

4.سيطلب منك التطبيق إعادة تشغيل التطبيق، والسماح له.

5.الآن ، سترى خيار الدردشة في الشريط السفلي ، بجوار Meet و Gmail.

إذا كنت لا ترى خيار الدردشة (الوصول المبكر) في التطبيق، فسيتعين عليك الانتقال إلى إصدار سطح المكتب من Gmail، وهنا سيكون عليك تحديد الإعدادات والانتقال إلى خيار الدردشة واختيار خيار Google Chat.

كما قلنا، الميزة متاحة فقط على أجهزة أيفون حتى الآن، ليس من الواضح متى ستصل الميزة إلى هواتف Android ، لكننا نتوقع حدوثها عاجلاً أم آجلاً.