شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بالخطوات.. كيفية جدولة رسالة على تليجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعطى تطبيق المراسلة تليجرام سببًا آخر للمستخدمين لإجراء التبديل من واتس آب، فهناك أوقات نريد فيها إرسال رسالة محددة فى وقت محدد، إذ يقدم تليجرام ميزة تتيح للمستخدمين جدولة رسالة يمكن إرسالها فى وقت محدد، لذلك، إذا كنت تريد أيضًا جدولة رسالة على تليجرام، فاتبع الخطوات المذكورة أدناه:

1. افتح تطبيق تليجرام على هاتفك الذكي.

2. افتح الآن الدردشة التى تريد جدولة رسالة فيها.

3. بعد هذا اكتب الرسالة التى تريد جدولتها.

4. الآن اضغط لفترة طويلة على إرسال الرسالة.

5. ستلاحظ الآن خيار جدولة رسالة.

6. اضغط على خيار رسالة مجدولة وسيطالبك التطبيق بتحديد التاريخ والوقت.

7. بعد ذلك، ستتم جدولة الرسالة وستنشر فى الوقت المحدد.