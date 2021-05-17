شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تدعو الآخرين إلى مكالمتك على Google Duo من خلال رابط؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - Duo هو تطبيق دردشة الفيديو من Google، وكما هو الحال مع جميع تطبيقات الدردشة المرئية تقريبًا، فقد اكتسب استخدامًا أكبر بكثير أثناء عمليات التباعد الاجتماعي التي فرضها الوباء عما كان عليه من قبل، حيث تتيح ميزة للمستخدمين دعوة الأصدقاء إلى مكالمة باستخدام رابط وفقا لما نقله موقع TheNextWeb.

إذا كنت تتساءل ما هو الفرق بين Google Duo و Google Meet:

على عكس Meet (أو Hangouts ، في هذا الصدد)، المصممة لاستيعاب عدة أشخاص، فإن Google Duo يشبه إلى حد كبير مكالمة شخصية مثل FaceTime to Meet’s Zoom.

قبل الآن، كنت تدعو مستخدمين آخرين إلى مكالمة Duo عن طريق إدخال رقم هاتفهم أو عنوان بريدهم الإلكتروني، لكن Google كشفت في وقت سابق أنها تعمل على طريقة لدعوة المستخدمين للانضمام إلى مكالمة باستخدام رابط، كما هو الحال مع تطبيق Meet، ويبدو أن Google قد قامت بطرح هذه القدرة لأي شخص لديه الإصدار الحالي من تطبيق الهاتف المحمول، إلا أن الخدمة لن تعمل إلا إذا كان لدى الشخص الذي يستلمها حساب Google.

للوصول إلى الرابط، تحتاج إلى النقر على "إنشاء مجموعة" في إصدارات التطبيق التي تعمل بنظام التشغيل iOS أو Android (وهي متوفرة فقط على الهاتف المحمول في الوقت الحالي).

بمجرد إنشاء المجموعة ودعوة شخص آخر على الأقل، من المفترض أن ترى رابط الدعوة أمامك مباشرةً.

بمجرد إرساله إلى الشخص المعني وفتحه، سيتم تشغيل التطبيق تلقائيًا على أجهزته وإسقاطه في المكالمة.