شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على كيفية تحويل كلمة مرور Wi-Fi المنزلية إلى رمز QR لسهولة المشاركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل عادة بعض الأصدقاء إلى المنزل وتحتاج إلى إخبارهم بكلمة مرور WiFi الخاصة بك وإذا كانت كلمة مرور معقدة فستحتاج إلى كتابتها لهم، ويصبح الأمر مزعجًا ومرهقًا إذا كان هناك أكثر من صديقين في منزلك، ولكن يمكنك تسريع العملية برمتها باستخدام رمز الاستجابة السريعة والذي يمكن لأصدقائك مسحه ضوئيًا للاتصال بشبكتك وفقا لما نقله موقع TheNextWeb.

انتقل إلى qifi على متصفح سطح المكتب الخاص بك.

أدخل SSID الخاص بتوصيلات WiFi ونوع التشفير وكلمة المرور.

قم بإنشاء رمز الاستجابة السريعة وقم بطباعته.

يمكنك استخدام أدوات أخرى مثل ZXing's QR Code Generator أو منشئ QR4 للمهمة نفسها، ما يجعلك لا تحتاج إلى كتابة كلمة المرور لجميع أصدقائك واحدًا تلو الآخر.

وإذا كنت لا تريد استخدام أي مواقع ويب، فيمكنك استخدام اختصارات Siri من جهاز iPhone أو iPad لإنشاء رمز.

وإذا كنت تستخدم هاتفًا يعمل بنظام Android 10 ، فيمكنك اتباع هذا الدليل لإنشاء رمز الاستجابة السريعة مباشرة من إعدادات جهازك.