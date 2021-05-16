شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تكشف عن محتوى رحلة Ingenuity إلى المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكشف وكالة ناسا عن المزيد من محتوى مروحية Ingenuity على المريخ، وكان أحدث عروضها هو الأكثر مغامرة حتى الآن، حيث أصدرت وكالة الفضاء فيديو ثلاثي الأبعاد للرحلة الثالثة للمروحية الصغيرة على الكوكب الأحمر والتي حدثت في 25 أبريل وفقا لما نقله موقع TheNextWeb.

وتم التقاط الصور بواسطة زوج من الكاميرات القابلة للزووم المثبتة على سارية العربة المحمولة المثابرة والتي حملت المروحية إلى المريخ، تم بعد ذلك بث الصور على مدار 173 مليون ميل إلى الأرض، حيث قام مهندسو ناسا بتصوير الرحلة في صورة ثلاثية الأبعاد.

أولاً، كان عليهم دمج الصور في مقطع فيديو، ثم قاموا بإعادة إسقاط الإطارات لتحسين العرض في نقش، والذي يعمل عن طريق تركيب صورتين تم التقاطهما من زوايا مختلفة.

عند مشاهدتها من خلال نظارات بألوان مختلفة في كل عدسة، يتم إعطاء الصور تأثير ثلاثي الأبعاد مجسم.

إذا لم يكن لديك المواصفات ثلاثية الأبعاد الخاصة بك، فإن وكالة ناسا لديها دليل حول كيفية صنع ذلك، وإذا كان هذا يبدو كافى لدى البعض، يمكنهم مشاهدة الرحلة في 2D القديم.

وارتفعت المروحية 16 قدمًا، ثم طارت على ارتفاع 164 قدمًا - وهو رقم قياسي حتى قطعت الطائرة بدون طيار 873 قدمًا في 30 أبريل وفقا لما نقله الفيديو.

ووفقا لموقع TheNextWeb فإنها رحلة قصيرة فقط لكنها قد تكون أقرب رحلة نصل إليها من مقعد في الصف الأمامي على سطح المريخ.