تكنولوجيا: Oppo تطلق الإصدار الخاص من هاتف Find X3 Pro Mars Exploration

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Oppo مؤخراً عن الإصدار الخاص X3 Pro Mars Exploration الذي ينطلق باللون الرمادي، والذي يأتي بثيم مستوحى من الفضاء الخارجي، وينطلق بسعر 1090 دولار.

قدمت Oppo إصدارها الخاص Find X3 Pro Mars Exploration باللون الرمادي الذي يعد الإختيار الخامس في ألوان هاتف Find X3 Pro، حيث يتوفر الهاتف أيضاً بألوان الأزرق، الأبيض، والأسود إلى جانب اللون Cosmic Mocha.

ولقد صمم هاتف X3 Pro Mars Exploration من زجاج fog AG مع بريق معدني ليحاكي الفضاء الخارجي، كما يأتي الهاتف بثيم Mars 2021 مع موقع Utopia Planitia الذي هبطت عليه Tianwen-1 في الكوكب الأحمر.

كما يضم الهاتف عدد ثلاثة من الفلاتر التي تدعم المستخدم في تصوير يحاكي التصوير على كوكب المريخ، أيضاً يأتي الهاتف بخلفيات ديناميكية تظهر غروب وشروق الشمس مع بعض التغييرات في الإضاءة لتحاكي تغيير الوقت على الكوكب الأحمر من النهار إلى المساء.

أيضاً ينطلق هاتف Find X3 Pro Mars Exploration بنموذج واحد فقط بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت، كما يضم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 888، ونظام تشغيل Android 11، مع واجهة ColorOS 11.2.

ويحاكي الإصدار الرئيسي أيضاً في شاشة LTPO AMOLED بحجم 6.7 إنش، وجودة عرض QHD بلس، ومعدل تحديث 120Hz، كما يضم الهاتف مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة، وبطارية بقدرة 4500 mAh، كما يدعم الهاتف الشحن السريع بقدرة 65W والشحن اللاسلكي بقدرة 30W.

ومن المقرر أن يتوفر هاتف Find X3 Pro Mars Exploration بمستشعر للكاميرة الأمامية بدقة 32 ميجا بيكسل، وإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 50 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر telephoto بدقة 13 ميجا بيكسل، وأخر microscope بدقة 3 ميجا بيكسل على أن ينطلق الهاتف بسعر 1090 دولار.

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