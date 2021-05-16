تكنولوجيا: ابل تقدم سلسلة iPhone 13 المرتقبة بشريحة FaceID بحجم صغير جداً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تقرير نشر مؤخراً عبر DigiTimes عن خطط ابل لدعم سلسلة هواتف iPhone 13 المرتقبة بشريحة VCSEL لكاميرة FaceID تتميز بحجم أصغر بنسبة من 40-50% مقارنة بالشريحة التي تدعم سلسلة iPhone 12.

تدعم شركة ابل هواتف الأيفون بشريحة VCSEL التي تتيح مسح ثلاثي الأبعاد للتعرف على الوجه، وتستمر شركة ابل في دعم الجيل القادم من هواتف الأيفون بشريحة كاميرة FaceID التي تأتي في سلسلة iPhone 13 بحجم أصغر.

ويؤكد التقرير على أن تقليص حجم شريحة VCSEL في سلسلة iPhone 13 القادمة سيدعم شركة ابل في دعم إصدارات 2021 بحجم أصغر لنتوء الكاميرة.

أيضاً من المقرر أن تستخدم نفس شريحة كاميرة FaceID في الجيل القادم من أجهزة iPad، كما تشير التوقعات إلى أنه مع إتجاه ابل لتقليص حجم نتوء الكاميرة الأمامية ستعمل ابل على تغيير موقع مكبرات grille إلى الجزء العلوي من إطار الهاتف.

ولقد أشارت تسريبات سابقة إلى أن سلسلة هواتف iPhone 13 تنطلق بتصميم أكثر سماكة، مع قطع أكبر للكاميرة، من جانب أخر تقدم ابل إصدارات Pro بشاشات LTPO AMOLED، ومعدل تحديث 120Hz، كما تأتي الهواتف بترقية جديدة في الكاميرات، مع شريحة Apple A15.

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