شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق Google Photos ينهى التحميل المجانى للصور بداية من 1 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدءًا من الشهر المقبل، ستتوقف جوجل عن تقديم مساحة تخزين مجانية غير محدودة فى خدمة Google Photos، ومن الآن فصاعدًا، سيتم احتساب جميع الصور ومقاطع الفيديو التى تم تحميلها ضمن مساحة التخزين السحابية المجانية التى تبلغ 15 جيجابايت والتى يقدمها محرك البحث العملاق مجانًا مع كل حساب جوجل.

ورغم ذلك، أكدت جوجل أن الصور ومقاطع الفيديو التى تم تحميلها قبل 1 يونيو 2021، لن تكون جزءًا من سعة التخزين 15 جيجا بايت، لكن الصفقة الحقيقية هى أن مساحة التخزين المجانية مشتركة بين Gmail ومحرّر مستندات جوجل وجداول البيانات ومحركات الأقراص وخدمات جوجل الأخرى، فيما لم يمض سوى شهرين قبل أن تبدأ فى الفيضان.

وعلى الرغم من أن جوجل تمنح مستخدميها شراء مساحة تخزين إضافية كجزء من برنامج اشتراك جوجل One، ولكن، إذا كنت قد دفعت بالفعل سعة تخزينية مقابل خدمات سحابية أخرى مثل OneDrive أو Apple iCloud أو Dropbox أو ما إلى ذلك، أو أنك ببساطة لا تريد الدفع مقابل مساحة تخزين سحابية إضافية، فإن جوجل تمنح المستخدمين أيضًا خيار تنزيل جميع البيانات المخزنة فى صور جوجل وتخزينها على محركات الأقراص المحلية.